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آمار سردار رادان از بازگشت زائران به کشور

نسبت کاهش فوتی‌ها با افزایش حجم سفرهای اربعین

فرمانده کل فراجا گفت:تاکنون یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر اربعین به کشور بازگشته اند.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۵۱
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سردار رادان

به گزارش تابناک، سردار احمدرضا رادان عصر یکشنبه را بازدید از مرز مهران اظهار داشت: تاکنون سه میلیون و ۳۰۰ زائر اربعین از مرزهای کشور خارج و یک میلیون و ۸۰۰ هزار زائر وارد کشور شده اند.

وی بیان کرد: سهم مرز مهم در خروج یک ملیون و ۴۰۰ هزار زائر و در بازگشت ۷۰۰ هزار نفر بوده است.

سردار رادان ادامه داد: با وجود افزایش حجم سفرها، فوتی‌های تصادفات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی بیان کرد: با همکاری با کشور عراق خوشبختانه روند ایستایی زوار در گیت های گذرنامه به کمترین حد خود رسیده است.

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سردار رادان پیاده روی اربعین زائران اربعین مرزهای غربی پایانه مرزی بازگشت زائران
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