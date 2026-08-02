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واکنش شهردار مسکو درباره حمله تروریستی شب گذشته

شهردار مسکو گفت مسئولان حمله تروریستی در رستورانی در میدان «کودرینسکایا» این شهر پیدا و پاسخگو خواهند شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۴۵
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روسیه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو عصر یکشنبه گفت: مسئولان حمله تروریستی در رستورانی در میدان کودرینسکایا مسکو پیدا و به دست عدالت سپرده خواهند شد.

بنا بر این گزارش، کمیته ملی مبارزه با تروریسم روسیه پیشتر اعلام کرد که یک بمب دست‌ساز در رستورانی در میدان کودرینسکایا مسکو منفجر شده و منجر به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن ۲۱ نفر دیگر شده است.

شهردار مسکو در پیام‍‌رسان مکس نوشت: دیروز، یک حمله تروریستی وحشیانه در مسکو رخ داد که جان انسان‌ها را گرفت. مجروحان در حال حاضر تمام مراقبت‌های پزشکی لازم را در بیمارستان‌های شهر دریافت می‌کنند. مسئولان این جنایت قطعا پیدا و با مجازاتی که شایسته آن هستند، مواجه خواهند شد.»

وی افزود که سازمان‌های اجرای قانون در حال حاضر در حال بررسی شرایط حمله هستند.

سرگئی سوبیانین همچنین با خانواده‌ها و عزیزان قربانیان ابراز همدردی و برای همه مجروحان آرزوی بهبودی سریع کرد.

پلیس مسکو شامگاه شنبه اعلام کرد انفجاری در حوالی رستورانی در میدان «کودرینسکایا» در مرکز این شهر، ۳ کشته برجای گذاشت.

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برچسب ها
روسیه مسکو حمله تروریستی انفجار
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