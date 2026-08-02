عکس: وداع پرشور مردم صومعهسرا با مدافع امنیت شهید سینا سیاهنژاد
غروب شنبه، صومعهسرا میزبان فرزندی بود که برای امنیت میهن جانفشانی کرد. پیکر مطهر شهید ستوانسوم سینا سیاهنژاد که در میدان مبارزه با اشرار در خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، بر دستان مردم قدرشناس صومعهسرا تشییع و در زادگاهش، دهستان ساداتمحله، در گلزار شهدا آرام گرفت.
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