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کد خبر: ۱۳۸۷۸۴۴
بازدید: ۳۶۳۷

عکس: وداع پرشور مردم صومعه‌سرا با مدافع امنیت شهید سینا سیاه‌نژاد

غروب شنبه، صومعه‌سرا میزبان فرزندی بود که برای امنیت میهن جان‌فشانی کرد. پیکر مطهر شهید ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد که در میدان مبارزه با اشرار در خوزستان به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، بر دستان مردم قدرشناس صومعه‌سرا تشییع و در زادگاهش، دهستان سادات‌محله، در گلزار شهدا آرام گرفت.

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برچسب‌ها:
عکس خبری مدافع امنیت شهید ستوان‌سوم سینا سیاه‌نژاد صومعه‌سرا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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