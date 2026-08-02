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کد خبر: ۱۳۸۷۸۴۰
بازدید: ۳۵۰۵

عکس: تمرین ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای حماسه عاشورایی «خسوف»

ارکستر سمفونیک تهران با رهبری آرش امینی و همراهی گروه کر، تمرینات خود را برای اجرای سمفونی ماندگار «خسوف» در تالار وحدت آغاز کرد. این اثر شاخص عاشورایی ساخته محمدسعید شریفیان، ۱۵ و ۱۶ مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان به موسیقی ارکسترال خواهد بود. عکس: علی هدایتی

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برچسب‌ها:
عکس خبری ارکستر سمفونیک تهران حماسه عاشورایی خسوف گروه کر تالار وحدت
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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