عکس: تمرین ارکستر سمفونیک تهران برای اجرای حماسه عاشورایی «خسوف»

ارکستر سمفونیک تهران با رهبری آرش امینی و همراهی گروه کر، تمرینات خود را برای اجرای سمفونی ماندگار «خسوف» در تالار وحدت آغاز کرد. این اثر شاخص عاشورایی ساخته محمدسعید شریفیان، ۱۵ و ۱۶ مردادماه از ساعت ۲۱:۳۰ پذیرای علاقه‌مندان به موسیقی ارکسترال خواهد بود. عکس: علی هدایتی