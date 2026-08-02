صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
روبیکا
واتس اپ
تلگرام
بله
سروش پلاس
اینستاگرام
ایتا
ایکس
یوتیوب
آپارات
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
کد خبر: ۱۳۸۷۸۳۸
بازدید: ۲۲۹۴۷

عکس: مراسم یادبود زنده‌یاد اکبر عبدی در مسجد بلال

مراسم یادبود اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت و ماندگار سینما و تلویزیون ایران، امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد. در این مراسم، جمعی از مسئولان کشور، چهره‌های برجسته فرهنگ و هنر و همچنین علاقه‌مندان به آثار این هنرمند بزرگ حضور یافتند. عکس: سارا عبدالهی

دانلود همه تصاویر
گزارش خطا
برچسب‌ها:
عکس خبری مراسم یادبود اکبر عبدی
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
captcha