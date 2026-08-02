عکس: مراسم یادبود زندهیاد اکبر عبدی در مسجد بلال
مراسم یادبود اکبر عبدی، بازیگر پیشکسوت و ماندگار سینما و تلویزیون ایران، امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵ در مسجد بلال صداوسیما برگزار شد. در این مراسم، جمعی از مسئولان کشور، چهرههای برجسته فرهنگ و هنر و همچنین علاقهمندان به آثار این هنرمند بزرگ حضور یافتند. عکس: سارا عبدالهی
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