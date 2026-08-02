اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»

همسر شهید رمضانی از نیروهای امنیتی که در حوادث دی ماه 1404 در میدان علیخانی اصفهان به شهادت رسید، در تلویزیون در اعتراض به هشتگ‌ها گفت: «قاتل همسرم قبل از اعدام آب میخواست و دادن بهش و من جیگرم میسوخت که آب میدن بهش. چون حسین من تشنه و گرسنه از دنیا رفت‌... جمجمه اش را شکسته بودند. 80 ضربه چاقو زده بودن به پشتش. گفته بود‌ زن و بچه دارم منتظرمن ولی اونا بنزین ریختن روش و زنده زنده آتشش زدن. نه به اعدام چی آخه؟!...» روایت این همسر شهید را می‌بینید و می‌شنوید.