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اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»
همسر شهید رمضانی از نیروهای امنیتی که در حوادث دی ماه 1404 در میدان علیخانی اصفهان به شهادت رسید، در تلویزیون در اعتراض به هشتگها گفت: «قاتل همسرم قبل از اعدام آب میخواست و دادن بهش و من جیگرم میسوخت که آب میدن بهش. چون حسین من تشنه و گرسنه از دنیا رفت... جمجمه اش را شکسته بودند. 80 ضربه چاقو زده بودن به پشتش. گفته بود زن و بچه دارم منتظرمن ولی اونا بنزین ریختن روش و زنده زنده آتشش زدن. نه به اعدام چی آخه؟!...» روایت این همسر شهید را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر حوادث دی ماه 1404 اصفهان ویدیو میدان علیخانی اصفهان
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درست میگه.
اونی که میگه نه به اعدتم احتمالا خودش یا فامیلش جنایتکار هستن. میخوان خودشونو سفید کنن
اونی که میگه نه به اعدتم احتمالا خودش یا فامیلش جنایتکار هستن. میخوان خودشونو سفید کنن
آنهایی که اتراض دارند ایدوارم این بلا سر همسر یا خانواده خودشان بیاید ببینم باز هم نه می گویند؟ از بین جمعیت معترض به عبری فریاد زدن و برای ما کری خوندن یعنی چی؟ جوانمان را پر پر کردند بشینیم نگاه کنیم؟
امید که سوز جگر شما التیام پیدا کنه ولی مولای موحدین علی(ع) فرموده لذتی که در عفو هست در انتقام نیست...
من حاضرم همه عمرم زندان باشم و اعدام نشوم ولی اجازه بدهند همه کسانی که هشتک نه به اعدام می زنند را بکشم ایا این اقایان حاضرند کشته شوند و من اعدام نشوم؟
نفرین ابــدی اهورامزدا برهمه وطن فروشان وتروریستهای تجزیه طلب و عوامل موساد
جالبه این جماعت برای معترضینی که معتدل بودن هشتگ نه به اعدام نمیزنن، دقیقا برای اون تروریست هایی که از همه وحشی تر و کثیف تر و آدمکش تر بودن هشتگ نه به اعدام میزنن
لعنت به تروریست های پست و کثیف موساد و سلبریتی هایی که دستشون آتو دارن مثل اپستین و باهاشون همراهی میکنن برای هشتگ نه به اعدام، خدا لعنت کنه همتون رو
آیا هیچ اغتشاشگری در آمریکا توانایی نزدیک شدن به 1 متری پلیس تا دندان مسلح آمریکارو داره؟ چرا اجازه میدید حافظان امنیت اینطوری توسط کفتارهای وحشی و عقب مانده اسرائیل محاصره و شهید بشن؟