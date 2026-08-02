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کد خبر:۱۳۸۷۸۳۷
کد خبر:۱۳۸۷۸۳۷
6208 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

اعتراض شدید همسر شهید حوادث دی به «نه به اعدام»

همسر شهید رمضانی از نیروهای امنیتی که در حوادث دی ماه 1404 در میدان علیخانی اصفهان به شهادت رسید، در تلویزیون در اعتراض به هشتگ‌ها گفت: «قاتل همسرم قبل از اعدام آب میخواست و دادن بهش و من جیگرم میسوخت که آب میدن بهش. چون حسین من تشنه و گرسنه از دنیا رفت‌... جمجمه اش را شکسته بودند. 80 ضربه چاقو زده بودن به پشتش. گفته بود‌ زن و بچه دارم منتظرمن ولی اونا بنزین ریختن روش و زنده زنده آتشش زدن. نه به اعدام چی آخه؟!...» روایت این همسر شهید را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر حوادث دی ماه 1404 اصفهان ویدیو میدان علیخانی اصفهان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۴
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Denmark
|
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
17
23
پاسخ
درست میگه.
اونی که میگه نه به اعدتم احتمالا خودش یا فامیلش جنایتکار هستن. میخوان خودشونو سفید کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
13
19
پاسخ
آنهایی که اتراض دارند ایدوارم این بلا سر همسر یا خانواده خودشان بیاید ببینم باز هم نه می گویند؟ از بین جمعیت معترض به عبری فریاد زدن و برای ما کری خوندن یعنی چی؟ جوانمان را پر پر کردند بشینیم نگاه کنیم؟
هموطن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
22
11
پاسخ
امید که سوز جگر شما التیام پیدا کنه ولی مولای موحدین علی(ع) فرموده لذتی که در عفو هست در انتقام نیست...
Qam
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
14
11
پاسخ
من حاضرم همه عمرم زندان باشم و اعدام نشوم ولی اجازه بدهند همه کسانی که هشتک نه به اعدام می زنند را بکشم ایا این اقایان حاضرند کشته شوند و من اعدام نشوم؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
17
پاسخ
نفرین ابــدی اهورامزدا برهمه وطن فروشان وتروریستهای تجزیه طلب و عوامل موساد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
5
9
پاسخ
یه کتاب میتونم حرف بزنم ولی ولش کن هر چی بگم فایده ای نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
9
22
پاسخ
جالبه این جماعت برای معترضینی که معتدل بودن هشتگ نه به اعدام نمیزنن، دقیقا برای اون تروریست هایی که از همه وحشی تر و کثیف تر و آدمکش تر بودن هشتگ نه به اعدام میزنن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
16
پاسخ
لعنت به تروریست های پست و کثیف موساد و سلبریتی هایی که دستشون آتو دارن مثل اپستین و باهاشون همراهی میکنن برای هشتگ نه به اعدام، خدا لعنت کنه همتون رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
22
پاسخ
آیا هیچ اغتشاشگری در آمریکا توانایی نزدیک شدن به 1 متری پلیس تا دندان مسلح آمریکارو داره؟ چرا اجازه میدید حافظان امنیت اینطوری توسط کفتارهای وحشی و عقب مانده اسرائیل محاصره و شهید بشن؟
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
11
19
پاسخ
حقشون اعدام نبود باید زنده زنده سوزانده میشدن. مثل سربازی بی سلاحی که توسط اینا سوختن
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