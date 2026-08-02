پیام خداحافظی پرسپولیس برای سروش رفیعی + عکس
با اعلام رسمی باشگاه پرسپولیس، سروش رفیعی، هافبک این تیم از ارتش سرخها جدا شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۳۶| |
3935 بازدید
به گزارش تابناک،، سروش رفیعی که پیش از این جدایی از پرسپولیس را اعلام کرده بود، به صورت رسمی پس از اتمام قراردادش از جمع سرخپوشان جدا شد.
او در ۱۶۳ بازی آمار ۱۱ گل و ۱۸ پاس گل را برای پرسپولیس به ثبت رسانده بود.
باشگاه پرسپولیس با انتشار استوری اینستاگرامی این خبر را اعلام کرد.
در پیام باشگاه پرسپولیس آمده است:
هافبک متعصب و محبوب پرسپولیس، مهندس بیبدیل خط میانی ارتش سرخ
پاسهای دقیق، ارسالهای خطکشیشده و مهمتر از همه، تعصب تو به لباس پرسپولیس، تا همیشه از خاطرمان نخواهد رفت.
سروش رفیعی عزیز، بهترینها را برای تو در ادامه مسیر، آرزومندیم
گزارش خطا