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جمعیت ایران از ۸۷ میلیون نفر عبور کرد

آمار جدید جمعیت ایران در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از مرز ۸۷ میلیون نفر به ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۳۲
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6909 بازدید
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۵
جمعیت ایران

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از ۸۷ میلیون نفر به رقم ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسیده است.

این در حالی است که بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران جمعیت کشور ۸۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور تا پایان ۱۴۰۵ به عدد ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر برسد که بیش از ۶۷ میلیون نفر آن جمعیت شهری و حدود ۲۰ میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود.

همچنین بُعد جمعیت هر خانوار به طور متوسط کمتر از ۳.۲ نفر (۳.۱۹) محاسبه شده که از دهه ۳۰ به این سو به کمترین حد ممکن رسیده است.

در سال ۱۴۰۴ تعداد ولادت‌های ثبت شده در کشور ۸۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد وفات‌ها حدود ۴۶۰ هزار (۴۵۹ هزار و ۹۸۴) نفر بوده است؛ بیشترین ولادت‌ها در تابستان سال گذشته و بیشترین وفات‌ها در بهار پارسال رخ داده بود.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
2
پاسخ
با ۱۷ میلیون افغانی ۱۰۰میلیون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
1
پاسخ
مشخص نکردید که این آمار جمعیتی با احتساب اتباع افغانی و پاکستانی هست یا جمعیت ایرانیان محاسبه شده
چون بخش بزرگی از اتباع در شهرها و روستاهای کشور به صورت گسترده حضور دارند

مثلا در خود استان تهران شهر ری، اسلامشهر، پاکدشت و خیلی جاهای دیگه بافت غالب جمعیتی اتباع افغانستان هستند
ناشناس
|
Switzerland
|
۲۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
2
پاسخ
۵۰ میلیون اضافه جمعیت داریم
ناشناس
|
Oman
|
۲۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
3
پاسخ
کشور توان این حجم جمعیت را ندارد
ناشناس
|
Germany
|
۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
4
پاسخ
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