آمار جدید جمعیت ایران در سال ۱۴۰۵ اعلام شد

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از مرز ۸۷ میلیون نفر به ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسید.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، جمعیت کشور با عبور از ۸۷ میلیون نفر به رقم ۸۷ میلیون و ۶ هزار و ۳۷ نفر رسیده است.

این در حالی است که بر اساس برآوردهای مرکز آمار ایران جمعیت کشور ۸۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر بوده و پیش‌بینی می‌شود جمعیت کشور تا پایان ۱۴۰۵ به عدد ۸۷ میلیون و ۱۳۴ هزار نفر برسد که بیش از ۶۷ میلیون نفر آن جمعیت شهری و حدود ۲۰ میلیون نفر هم جمعیت روستایی خواهند بود.

همچنین بُعد جمعیت هر خانوار به طور متوسط کمتر از ۳.۲ نفر (۳.۱۹) محاسبه شده که از دهه ۳۰ به این سو به کمترین حد ممکن رسیده است.

در سال ۱۴۰۴ تعداد ولادت‌های ثبت شده در کشور ۸۹۲ هزار و ۲۲۷ نفر و تعداد وفات‌ها حدود ۴۶۰ هزار (۴۵۹ هزار و ۹۸۴) نفر بوده است؛ بیشترین ولادت‌ها در تابستان سال گذشته و بیشترین وفات‌ها در بهار پارسال رخ داده بود.