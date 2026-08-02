والیبال لهستان قهرمان لیگ ملتها شد
تیم ملی والیبال لهستان با پیروزی مقابل آمریکا قهرمان لیگ ملتهای ۲۰۲۶ شد و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد.
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به گزارش تابناک ؛ فینال لیگ ملتهای والیبال ۲۰۲۶ از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه، یازدهم مرداد) بین تیمهای آمریکا و لهستان برگزار شد.
در پایان این مسابقه لهستان سه بر دو پیروز شد و برای دومین دوره پیاپی قهرمان لیگ ملتها شد.
ست اول: ۲۵ بر ۲۱ لهستان
ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ آمریکا
ست سوم: ۲۷ بر ۲۵ آمریکا
ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ لهستان
ست پنجم: ۱۵ بر ۱۰ لهستان
لهستان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ جام قهرمانی این رقابتها را به دست آورد و با این قهرمانی به پرافتخارترین تیم لیگ ملتها تبدیل شد. این تیم در سال ۲۰۲۱ به مدال نقره و در سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به مدال برنز دست پیدا کرد.
آمریکا هم چهارمین حضورش در فینال را تجربه کرد اما هیچگاه موفق به کسب مدال طلا نشده و تاکنون چهار نقره در سالهای ۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ به دست آورده است.
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