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والیبال لهستان قهرمان لیگ ملت‌ها شد

تیم ملی والیبال لهستان با پیروزی مقابل آمریکا قهرمان لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ شد و از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۸
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تیم ملی والیبال لهستان

به گزارش تابناک ؛ فینال لیگ ملت‌های والیبال ۲۰۲۶ از ساعت ۱۵ امروز (یکشنبه، یازدهم مرداد) بین تیم‌های آمریکا و لهستان برگزار شد.

در پایان این مسابقه لهستان سه بر دو پیروز شد و برای دومین دوره پیاپی قهرمان لیگ ملت‌ها شد.

ست اول: ۲۵ بر ۲۱ لهستان

ست دوم: ۲۵ بر ۲۳ آمریکا

ست سوم: ۲۷ بر ۲۵ آمریکا

ست چهارم: ۲۵ بر ۲۳ لهستان

ست پنجم: ۱۵ بر ۱۰ لهستان

لهستان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ جام قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورد و با این قهرمانی به پرافتخارترین تیم لیگ ملت‌ها تبدیل شد. این تیم در سال ۲۰۲۱ به مدال نقره و در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲ و ۲۰۲۴ به مدال برنز دست پیدا کرد.

آمریکا هم چهارمین حضورش در فینال را تجربه کرد اما هیچ‌گاه موفق به کسب مدال طلا نشده و تاکنون چهار نقره در سال‌های ۲۰۱۹، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳ و ۲۰۲۶ به دست آورده است.

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تیم ملی لهستان والیبال قهرمان تابناک ورزشی
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