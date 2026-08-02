به گزارش تابناک به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، همکاری باشگاه پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی، مدافع باتجربه سرخپوشان، پس از توافق دوجانبه طرفین به پایان رسید.

پس از برگزاری نشست‌های مشترک و گفت‌وگوهای انجام‌شده، باشگاه پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی در فضایی کاملاً حرفه‌ای، برای فسخ قرارداد و پایان همکاری به توافق رسیدند.

پورعلی‌گنجی در سال‌های حضور خود با پیراهن پرافتخار پرسپولیس، مسئولیت‌پذیری و تلاش مثال‌زدنی، در کنار هم‌تیمی‌هایش، نقش ارزشمندی در موفقیت‌ها و افتخارآفرینی‌های این تیم ایفا کرد.

باشگاه پرسپولیس ضمن قدردانی صمیمانه از همه زحمات، تلاش‌ها و خدمات مرتضی پورعلی‌گنجی، برای این بازیکن ارزنده فوتبال ایران در ادامه مسیر حرفه‌ای و زندگی شخصی، آرزوی سلامتی، موفقیت و درخشش روزافزون دارد.