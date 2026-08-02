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ادارات این استان، چهارشنبه تعطیل شد

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر از تعطیلی روز چهارشنبه ۱۳ مردادماه خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۵
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استاندار

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فردین اسلامی‌راد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار بوشهر ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با عنایت به مصوبه کارگروه استانی مدیریت بهینه مصرف انرژی و حسب موافقت استاندار محترم، با هدف تأمین آسایش مردم و همچنین تسهیل در تردد زائرین کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی، ادارات استان در روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ با رعایت ملاحظات مفاد کارگروه تعطیل است.

وی افزود: واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های خدمت‌رسان، بخش‌های اجرایی و خدماتی شهرداری‌ها، مراکز بهداشتی و درمانی، بیمارستان‌ها، پاسگاه‌های نظامی و انتظامی واحد‌های عملیاتی دستگاه‌های مشمول ماده ۱۲ قانون امور گمرکی و نیرو‌های دارای نوبت شیفت گردان از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

اسلامی‌راد همچنین گفت: نحوه فعالیت بانک‌ها توسط کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان به صورت کشیک پس از هماهنگی با استانداری اعلام خواهد شد.

وی اضافه کرد: بالاترین مقام دستگاه اجرایی مسئول اجرای مفاد این بخشنامه است.

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استان بوشهر چهارشنبه ادارات تعطیل بانک
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