خانم دولتشاهی چرا همکار اشکان خطیبی نمی شوید؟!
به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ۲۴؛ سحر دولتشاهی به سیاق برخی از هنرمندانی که دوست دارند هم از توبره بخورند هم از آخور در یک استوری ضد دینی به اعدام دو تروریست آدم کش واکنش نشان داد.
دولتشاهی در حالی در قامت یک فعال سیاسی ظاهر شده که فیلم او در حال اکران است گویی که درآمد بازی ضعیفش به شکلی است که علی رعم ناراحتی او از اعدام دو تروریست نتوانسته است قید آن را بزند هرچند علی رغم دریافتی بالای او در این فیلم، خروجی کارش یک فاجعه در عرصه سینما بوده که صرفا حوصله بیننده را سر میبرد.
دولتشاهی که تازهترین اثرش یک شکست در جذب مخاطب به شمار میرود برای دیده شدن در حالی روی به فعالیت سیاسی آورده که هنوز حتی یک هفته نیز از ویدئوهای همکاران سابقش که در حالت استیصال و دریوزگی از مردم گدایی میکنند نگذشته است و قاعدتا سرنوشتی بهتر از اشکان خطیبی و احسان کرمی یا حتی مازیار فلاحی که با اعانه و دوره گردی امرار معاش میکنند در انتظار او نخواهد بود.
در عین حال باید از وزارت ارشاد سئوال کرد چرا مجوز فیلمی که بازیگر اصلی اش علنا اعتقادات مذهبی را زیر سئوال میبرد باطل نشده است.
این کار شما مصداق مثل معروف " گنه کرد در بلخ آهنگری ..... " می باشد