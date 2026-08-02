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خانم دولتشاهی چرا همکار اشکان خطیبی نمی شوید؟!

سحر دولتشاهی بازیگری که در همین ایام فیلمی در حال اکران دارد و کسب درآمد می کند به نظرش آمده که بد نیست برای به دست آوردن دل مخالفان آن سوی آب هم اکت های سیاسی داشته باشد.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۴
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6449 بازدید
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۱۴
سحر دولتشاهی و اشکان خطیبی

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز ۲۴؛ سحر دولتشاهی به سیاق برخی از هنرمندانی که دوست دارند هم از توبره بخورند هم از آخور در یک استوری ضد دینی به اعدام دو تروریست آدم کش واکنش نشان داد.

دولتشاهی در حالی در قامت یک فعال سیاسی ظاهر شده که فیلم او در حال اکران است گویی که درآمد بازی ضعیفش به شکلی است که علی رعم ناراحتی او از اعدام دو تروریست نتوانسته است قید آن را بزند هرچند علی رغم دریافتی بالای او در این فیلم، خروجی کارش یک فاجعه در عرصه سینما بوده که صرفا حوصله بیننده را سر می‌برد.

دولتشاهی که تازه‌ترین اثرش یک شکست در جذب مخاطب به شمار می‌رود برای دیده شدن در حالی روی به فعالیت سیاسی آورده که هنوز حتی یک هفته نیز از ویدئو‌های همکاران سابقش که در حالت استیصال و دریوزگی از مردم گدایی می‌کنند نگذشته است و قاعدتا سرنوشتی بهتر از اشکان خطیبی و احسان کرمی یا حتی مازیار فلاحی که با اعانه و دوره گردی امرار معاش می‌کنند در انتظار او نخواهد بود.

در عین حال باید از وزارت ارشاد سئوال کرد چرا مجوز فیلمی که بازیگر اصلی اش علنا اعتقادات مذهبی را زیر سئوال می‌برد باطل نشده است.

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سحر دولتشاهی اشکان خطیبی اکران تروریست احسان کرمی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۷
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۱۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
11
پاسخ
چرا این ها احضار نمی شوند و برایشان جریمه های سنگین نمی برند تا دیگر جرات چنین بی احترامی به قانون را نکنند، جرریمه ها هم خرج خرابی های جنگ شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
11
پاسخ
این جماعت نه دین دارن نه شرف دارنCنه انسانیت دارن، مشتی مجنون !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
10
پاسخ
من واقعا دلسوزانه به قوه قضاییه میگم ، اسرائیل و آمریکا رو ول کنید، این جماعت سلبریتی از اسرائیل و آمریکا هم دشمن تر هستن، بهتره رسیدگی کنید به این وضعیت، از ما گفتن بود !
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
9
پاسخ
اسرائیل و موساد بخش بزرگی از سلبریتی ها و فوتبالیست ها و.... رو با همون شیوه اپستین به دام میندازن و بعد شروع میکنن به باجگیری و اینهارو مجبور میکنن به گذاشتن این استوری ها

امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
6
پاسخ
سریعا اموالش مصادره شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
9
پاسخ
من نمیدونم چرا برای مقتول دلسوزی ندارن که صد برابر بدتر کشته شده و شروع کننده خشونت هم نبوده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
9
پاسخ
این جماعت سلبریتی از اسرائیل خط میگیرند برای آغاز شورش از داخل. این جفتک اندازی ها مقدمه کارشون هست. آمریکا فهمیده با جنگ خارجی نمیتونه حریف ایران بشه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
12
پاسخ
خانم سحر دولتشاهی دلت برای دو بچه یتیمی که دو روز پیش تو قشم با بمب سنگرشکنی آمریکایی پدر و مادر و برادر دوسالشون رو از دست دادن نسوخت یه توییتی بزنی مثلا یا ترسیدی آمریکا راهت ندن؟ به نظر من حساب های این جماعت وطنفروش رو یک ماه ببندین مثل اون سوهان فروش وطنفروش ساعدی نیا حساب دستشون میاد.
تیزبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
10
پاسخ
از نویسنده محترم این متن سوالی دارم : با چه منطق و مجوز و ادله عقلی از مسئولین ارشاد می خواهید، مجوز یک فیلم را لغو کنند؟ آیا برای تهیه این فیلم سرمایه و زحمت زیادی صرف نشده است؟ آیا منطقی است به خاطر رفتار و گفتار نسنجیده یک فرد بخواهیم زحمات عده زیادی را نادیده بگیریم و درخواست کنیم مجوز یک فیلم را که مبلغ هنگفتی برای ساخت آن هزینه شده لغو شود. به تهیه کننده و کارگردان و سایر بازیگران و عوامل فیلم چه ارتباطی دارد که چوب گناه ناکرده را به تن تحمل کنند؟
این کار شما مصداق مثل معروف " گنه کرد در بلخ آهنگری ..... " می باشد
ناشناس
|
Denmark
|
۱۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
6
پاسخ
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