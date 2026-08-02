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سوخت‌رسان آمریکایی با چه وضعیتی از اسرائیل بازگشت؟

کان نیوز ادعا کرد یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که در جریان جنگ علیه ایران بر فراز عراق با هواپیمایی دیگر برخورد کرده بود، پس از چهار ماه‌ونیم از فرودگاه بن‌گوریون به آمریکا بازگشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۳
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هواپیما


به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ کان نیوز ادعا کرد یک فروند هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که در جریان جنگ علیه ایران بر فراز عراق با هواپیمایی دیگر برخورد کرده بود، پس از چهار ماه‌ونیم از فرودگاه بن‌گوریون به آمریکا بازگشت.

این هواپیمای KC-135 استراتوتانکر بخشی از دم خود را از دست داده بود و به‌صورت اضطراری در فرودگاه بن‌گوریون فرود آمد.

این رسانه عبری، علت آسیب دیدن این هواپیمای نظامی را برخورد با هواپیمای دیگر معرفی کرده است.

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هواپیما سوخت رسان جنگ علیه ایران بن گوریون
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