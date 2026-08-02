علی کریمی که به نفرت پراکنی عصبی معروف است در آستانه اربعین حسینی با توهین به شیعیان پستی منتشر کرده که خشم و سرخوردگی از آن مشخص است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی کریمی فوتبالیستی که روزگاری شهرتی میان مردم ایران داشت، اما با قرار گرفتن در جرگه ضدانقلاب و سپس اعلام حمایت از سلطنت طلبان نشان داد که در حوزه سیاسی به چه میزان دچار انحراف فکری و سقوط شخصیتی شده است.

وی که همواره به پست‌های هسیتریک، عصبی و نفرت پراکن معروف است و پس زمینه فعالیت مجازی وی سرخوردگی و شکست‌های متعدد است، حالا در پستی عجیب «یزید» را به عنوان عموی خود یاد می‌کند.

جالب اینجاست که این عناصر ضدانقلاب همواره مدعی دفاع از آزادی بیان بوده‌اند، اما در عمل حتی به ابتدایی‌ترین اصل آزادی، یعنی احترام به عقاید و ادیان دیگر، پایبند نیستند.

سلطنت‌طلبان پیشتر از لیندسی گراهام نماینده جمهوری خواه حامی جنگ و بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ به عنوان عموی خود یاد می‌کردند، اما حالا کار ضدانقلاب به جایی رسیده که با یزید احساس خویشاوندی نزدیک می‌کنند.

آنچه در این دست مواضع بیش از هر چیز به چشم می‌آید، عبور جریان سلطنت‌طلب از مرز‌های رقابت سیاسی و ورود به عرصه تقابل با باور‌های دینی و هویت فرهنگی جامعه ایران است که درواقع تیشه به ریشه خود می‌زنند.

احساس قرابت با نماد‌هایی که مظهر ظلم و جنایت محسوب می‌شوند، نه یک کنش سیاسی، بلکه اقدامی تحریک‌آمیز است که بیش از آنکه به تقویت پایگاه اجتماعی این جریان بینجامد، شکاف آن با افکار عمومی را عمیق‌تر می‌کند.

از این پست فردی، چون علی کریمی نهایت ورشکستگی و سرخوردگی ضدانقلاب با چاشنی همیشگی عصبانیت و نفرت پراکنی به چشم می‌خورد. موضوعی که بیش از پیش شکست سلطنت‌طلبان و فردی که همه شهرت خود را به پای فرقه پهلوی سوزاند از آن به چشم می‌خورد؛ وگرنه جز هتاکی و نشان دادن ماهیت فردی و فرقه‌ای در چنین پست‌های تند و غیرعقلانی چیز دیگری عاید کریمی و پهلوی نمی‌شود.