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رونمایی علی کریمی از عموی جدید سلطنت‌طلبان

علی کریمی که به نفرت پراکنی عصبی معروف است در آستانه اربعین حسینی با توهین به شیعیان پستی منتشر کرده که خشم و سرخوردگی از آن مشخص است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۲۰
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9183 بازدید
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۲۵
استوری علی کریمی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ علی کریمی فوتبالیستی که روزگاری شهرتی میان مردم ایران داشت، اما با قرار گرفتن در جرگه ضدانقلاب و سپس اعلام حمایت از سلطنت طلبان نشان داد که در حوزه سیاسی به چه میزان دچار انحراف فکری و سقوط شخصیتی شده است.

وی که همواره به پست‌های هسیتریک، عصبی و نفرت پراکن معروف است و پس زمینه فعالیت مجازی وی سرخوردگی و شکست‌های متعدد است، حالا در پستی عجیب «یزید» را به عنوان عموی خود یاد می‌کند.

جالب اینجاست که این عناصر ضدانقلاب همواره مدعی دفاع از آزادی بیان بوده‌اند، اما در عمل حتی به ابتدایی‌ترین اصل آزادی، یعنی احترام به عقاید و ادیان دیگر، پایبند نیستند.

سلطنت‌طلبان پیشتر از لیندسی گراهام نماینده جمهوری خواه حامی جنگ و بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ به عنوان عموی خود یاد می‌کردند، اما حالا کار ضدانقلاب به جایی رسیده که با یزید احساس خویشاوندی نزدیک می‌کنند.

آنچه در این دست مواضع بیش از هر چیز به چشم می‌آید، عبور جریان سلطنت‌طلب از مرز‌های رقابت سیاسی و ورود به عرصه تقابل با باور‌های دینی و هویت فرهنگی جامعه ایران است که درواقع تیشه به ریشه خود می‌زنند.

احساس قرابت با نماد‌هایی که مظهر ظلم و جنایت محسوب می‌شوند، نه یک کنش سیاسی، بلکه اقدامی تحریک‌آمیز است که بیش از آنکه به تقویت پایگاه اجتماعی این جریان بینجامد، شکاف آن با افکار عمومی را عمیق‌تر می‌کند.

از این پست فردی، چون علی کریمی نهایت ورشکستگی و سرخوردگی ضدانقلاب با چاشنی همیشگی عصبانیت و نفرت پراکنی به چشم می‌خورد. موضوعی که بیش از پیش شکست سلطنت‌طلبان و فردی که همه شهرت خود را به پای فرقه پهلوی سوزاند از آن به چشم می‌خورد؛ وگرنه جز هتاکی و نشان دادن ماهیت فردی و فرقه‌ای در چنین پست‌های تند و غیرعقلانی چیز دیگری عاید کریمی و پهلوی نمی‌شود.

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برچسب ها
علی کریمی سلطنت طلبان جنایت ضدانقلاب پهلوی اربعین حسینی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۳
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
16
پاسخ
بد بخت نفله شد رفت. مشخص بود که این فرد توخالی است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
15
پاسخ
دیوانه شده اسم خودشم اسلامیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
16
پاسخ
برای این فرد و امثال وی دیگر آبرویی باقی نمانده. شاید برخی سلبیریتی های نون به نرخ روز خور و البته تعدادی وطن فروش دلار بگیر هنوز این فرد رو دنبال کنن، اما عمر سلبریتی بودن این فرد خائن تموم شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
15
پاسخ
حقا که خوب عمویی دارند، خیلی هم به هم می آیند. ان‌شاءالله این دنیا و آن دنیایشان شبیه و عجین در هم باشند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
19
پاسخ
هرچه زمان بگذرد مردم با چهره ی واقعی این جماعت بیشتر آشنا می شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
17
پاسخ
اان شا الله همه ما با کسانی که دوست دریم در روز قیامت محشور شویم و این بدبخت هم برود اسم و فامیلش را عوض کند و البته اسامی ایرانی هم نگذارد، چرا که قاطبه ایرانیان در این 1400 سال دوستدار و حامی اهل بیت بوده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
12
پاسخ
این احمق نمی دونه برای کسی که هزار سال پیش مرده نمی گن زنده باد. زنده باد به کسی می گن که زنده است.
Yasin
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
14
پاسخ
بی شرف وبی حیثیت که به کسی اطلاق می شود همین است کسی که نه بشر است ، نه انسان است ونه آدم در رده سگ سانان می شود آن را جای داد که از سر استیصال زوزه می کشد .از کجا معلوم نباشد که فردا حتی فوش ناموسی به پدر ومادر خودش هم ندهد 🤑🤑🤑🤑😫😫🥱🥱😤😤👹👹👹👹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
16
پاسخ
یعنی اگر ایران میلیاردها دلار خرج کنه، نمیتونه به این خوبی که علی کریمی چهره اپوزوسیون رو خراب میکنه، تخریب کنه ، من میگم زنده باد علی کریمی که اینطور آبروی اپوزوسیون رو میبره خخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
14
پاسخ
ای جان، چه عموی خوبی، اونوقت کریمی از حرومزاده بودن عموش هم حتما خبر داره دیگه؟
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