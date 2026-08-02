لحظه انحراف هواپیما از باند فرودگاه شیراز

هفته گذشته یک فروند هواپیمای امبرائر 145 یکی از شرکت‌های هواپیمایی پس از انجام پرواز از تهران به مقصد شیراز، هنگام فرود در فرودگاه بین‌المللی شیراز دچار انحراف از مسیر باند شد. این رویداد بدون هیچ‌گونه مشکل خاصی همراه بوده و تمامی مسافران در سلامت کامل از هواپیما پیاده شدند. لحظه این رویداد به‌صورت اتفاقی توسط یکی از حاضران در پرواز ثبت شده است. بررسی‌های فنی برای مشخص شدن علت دقیق این انحراف همچنان در حال انجام بوده و کارشناسان در حال بررسی تمامی عوامل است.