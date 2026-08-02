صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

افشای زدوبند رئیس فیفا با ترامپ

نشریه تایمز از رقم نجومی که رئیس فیفا در صورت اجرایی‌شدن طرح فروش جام جهانی به جیب می‌زد، پرده برداشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۱۷
| |
3134 بازدید
ترامپ و اینفانتینیو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در حالی مدعی بود که منفعتی از طرح فروش حقوق تجاری جام جهانی ندارد، اما طبق افشاگری امروز (یکشنبه) نشریه تایمز در صورت اجرای این طرح، رئیس فیفا سالانه بیش از ۳۰ میلیون یورو حقوق دریافت می‌کرد و علاوه‌برآن، پاداش‌های مالی نیز می‌گرفت.

افشای این رقم بالا از سهم رئیس فیفا در طرح فروش جام جهانی به شرکت مرتبط با ترامپ از سوی رسانه‌های اروپا با عنوان سوءاستفاده از قدرت و سهم‌خواهی مطرح شده است.

رئیس فیفا قرار بود حقوق تجاری جام جهانی به شرکت برادر داماد ترامپ به ارزش ۲۰ میلیارد دلار بفروشد که با اعتراض شدید یوفا، AFC و کونکاکاف مواجه شد تا مجبور به عقب‌نشینی و لغو این طرح شود.

البته پیشنهاد این طرح منفعت‌طلبانه و سیاسی از سوی اینفانتینو باعث شده تا ۷۰ درصد اعضای فیفا مخالف او شوند و انقلابی بزرگ در داخل فیفا برای استعفای اجباری یا برکناری‌اش ایجاد شود.

نشریه تایمز فاش می‌کند که اینفانتینو در صورت اجرای طرح FIFA Forward Enterprise، بیش از ۳۰ میلیون یورو حقوق به همراه پاداش‌ها دریافت می‌کرد؛ رقمی که به‌مراتب بیشتر از حقوق معمول او به‌عنوان رئیس فیفا است.

حقوق کنونی رئیس فیفا حدود ۳ میلیون یورو در سال برآورد می‌شود؛ بنابراین، درآمدی که اینفانتینو از طرح فروش جام جهانی قرار بود به جیب بزند ۱۰ برابر درآمد فعلی او بود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ رییس فیفا جام جهانی اینفانتینیو تابناک ورزشی
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
والیبال لهستان قهرمان لیگ ملت‌ها شد
پایان همکاری پرسپولیس و مرتضی پورعلی‌گنجی
رازهای عروسی محرمانه رونالدو و جورجینا فاش شد؛ ممنوعیت تلفن همراه و ورود با رمز عبور!
دلایل عقب نشینی ترامپ از تجاوز جدید به خاک ایران؛ «توافق جدید» مانع شد یا «تهدید معتبر» ایران؟
گزینه اصلی مدیرعاملی استقلال مشخص شد
اموال سردار آزمون رفع توقیف شد؟
استقلال و دغدغه تکراری در فصل نقل‌وانتقالات/ نقش یک زن در به هم ریختگی ترکیب آبی‌ها!
پیش‌بینی وضعیت روحی ترامپ در روزهای آینده
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۲ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۶۸ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۸ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۴ نظر)
اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!  (۴۱ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۸ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
متهم ردیف اول بنزین‌خوری در ایران/ پای همه مسئولان در میان است!  (۳۵ نظر)
tabnak.ir/005p29
tabnak.ir/005p29