افشای زدوبند رئیس فیفا با ترامپ
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا در حالی مدعی بود که منفعتی از طرح فروش حقوق تجاری جام جهانی ندارد، اما طبق افشاگری امروز (یکشنبه) نشریه تایمز در صورت اجرای این طرح، رئیس فیفا سالانه بیش از ۳۰ میلیون یورو حقوق دریافت میکرد و علاوهبرآن، پاداشهای مالی نیز میگرفت.
افشای این رقم بالا از سهم رئیس فیفا در طرح فروش جام جهانی به شرکت مرتبط با ترامپ از سوی رسانههای اروپا با عنوان سوءاستفاده از قدرت و سهمخواهی مطرح شده است.
رئیس فیفا قرار بود حقوق تجاری جام جهانی به شرکت برادر داماد ترامپ به ارزش ۲۰ میلیارد دلار بفروشد که با اعتراض شدید یوفا، AFC و کونکاکاف مواجه شد تا مجبور به عقبنشینی و لغو این طرح شود.
البته پیشنهاد این طرح منفعتطلبانه و سیاسی از سوی اینفانتینو باعث شده تا ۷۰ درصد اعضای فیفا مخالف او شوند و انقلابی بزرگ در داخل فیفا برای استعفای اجباری یا برکناریاش ایجاد شود.
نشریه تایمز فاش میکند که اینفانتینو در صورت اجرای طرح FIFA Forward Enterprise، بیش از ۳۰ میلیون یورو حقوق به همراه پاداشها دریافت میکرد؛ رقمی که بهمراتب بیشتر از حقوق معمول او بهعنوان رئیس فیفا است.
حقوق کنونی رئیس فیفا حدود ۳ میلیون یورو در سال برآورد میشود؛ بنابراین، درآمدی که اینفانتینو از طرح فروش جام جهانی قرار بود به جیب بزند ۱۰ برابر درآمد فعلی او بود.