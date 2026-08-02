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اموال سردار آزمون رفع توقیف شد؟

پیگیری آخرین وضعیت پرونده سردار آزمون نشان می‌دهد هیچ یک از اموال توقیف شده او رفع توقیف نشده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۸۱۶
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9153 بازدید
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۷
سردار آزمون

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ پس از انتشار یک عکس در حساب کاربری سردار آزمون در شرایط حساس جنگی کشور بود که با دستور قضایی اموال مربوط به سردار آزمون و برخی بستگان درجه یک او توقیف شد.

با توقیف اموال آزمون و برخی بستگان او تحقیقات در مورد منشا خرید اموال در دستور کار قرار گرفت. با دستور قضایی منشا خرید اموال مورد بررسی قرار گرفت تا اگر احیانا حتی مالی وجود دارد که به نام اطرافیان وی است، اما با منشا پول‌های آزمون خریداری شده است در توقیف بماند و در غیر اینصورت از اموال بستگان وی که با منشا پول‌های خودشان خریداری شده است رفع توقیف انجام شود.

در اثنای بررسی این مهم سردار آزمون از رفتار انجام شده ابراز ندامت کرده و بابت محتوای منتشر شده قول جبران داد.

با تکمیل تحقیقات پرونده اموالی از بستگان سردار آزمون که با منشا پول‌های خود آنها خریداری شده و ارتباطی با سردار ازمون ندارد رفع توقیف شدند، اما اموال سردار آزمون در وضعیت سابق یعنی توقیف شده ماندند.

این گزارش حاکی است اموال شخص سردار آزمون در پرونده کماکان در توقیف هستند.

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برچسب ها
سردار آزمون اموال توقیف تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۷
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
سردار وطن پرسته ترک ها عموما وطن پرستن تا ترک هست این کشور پایدار و سربلند خاهد ماند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
باعث تاسف هست این حرکات و رفتارها .
احد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
اصلا این کار جالب نبود
سردار آزمون در فضای خارج از ایران یک عکسی را استوری کرد او نمیدانست که فضای سیاسی داخل ایران چگونه است و حاکم امارات چه جایگاه منفوری در ایران پیدا کرده
ضمن اینکه کار او دشمنی با مردم و یا همراهی با دشمن و کلا اقدام علیه ایران نبود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
1
پاسخ
برای چی و بر اساس کدام قانون کشور اموال اقوام درجه یک باید توقیف شود که بعد رفع توقیف صورت گیرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
رفع توقیف کنید این کار بسیار اشتباهی بود یه حرفی زد و کم هم برا تیم ملی زحمت نکشیدنبودشم تو جام جهانی مشخص بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
2
پاسخ
مگه بنده خدا کسی رو کشته که باهاش ابن طور رفتار می شه واقعا متاسفم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
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