تشکیل پرونده قضایی مرگ ۵ جوان در ساحل رامسر
به گزارش تابناک؛ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رامسر اعلام کرد: حادثه تلخ غرقشدگی ۵ جوان در محدوده ساحل توسکاسرای رامسر این پرسش جدی را مطرح میکند که آیا نصب چند تابلو با عنوان شنا ممنوع به تنهایی برای رفع تکلیف متولیان امر و پیشگیری از وقوع حوادث کفایت میکند؟
چرا با وجود همین هشدارها، هر سال شاهد تکرار غرقشدگی در نقاط مشخص و شناختهشده هستیم؟ در حقوق عمومی و قواعد مسئولیت مدنی، اصل بر آن است که هرگاه خطری مستمر، شناختهشده و قابل پیشبینی باشد، تکلیف متولیان صرفاً به اعلام خطر محدود نمیشود.
در بازدیدی که از منطقه غرق شدگی در روز بعد حادثه داشتم کماکان و تا آن لحظه علی رغم وسعت ساحل تحت اختیار مجموعه، هیچ گونه نجات غریقی در نقطهی حادثه حاضر نبود و صرفا یک نجات غریق در فاصله نسبتا زیاد حاضر بود که احتمالا جوابگوی حوادث بعدی نخواهد بود.