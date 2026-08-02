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جنگ هم حریف لابی واردات از امارات نشد

وابستگی واردات کالاهای اساسی از مسیر امارات یک تهدید راهبردی است با این حال برخی لابی‌ها برای حفظ این وابستگی، مسئولان را برای تغییر مسیر می‌ترسانند.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۹۵
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سران امارات

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ معاون وزیر سابق جهاد کشاورزی شایان نادری می‌گوید که «لابی واردکننده کالا‌های اساسی از امارات» آنچنان قوی است که حتی بعد از جنگ هم مسئولین را می‌ترسانند که فقط از دو بندر امارات می‌توان کالا وارد کرد. واردات کالا از بنادر امارات در جنگ متوقف شد با این حال ۴۰ روز پیش معاون سازمان توسعه تجارت سیدمحمدصادق قنادزاده گفت که تجارت با امارات با شیب ملایمی در حال انجام است، اما «امیدواریم به شرایط عادی قبل از جنگ بازگردد.»

 واردات کالا‌های اساسی در ایران انحصارا در اختیار چند شرکت بزرگ است که در بسیاری از مواقع کالا را نه از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده بلکه از امارات می‌خرند. تسویه پول نیز از طریق تراستی‌ها و از مسیر غیررسمی انجام می‌شود. فعالان حوزه تجارت می‌گویند «کارمزد انتقال پول از مسیر تراستی‌ها در برخی معاملات ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش معامله است.» یعنی تسویه یک محموله ۱۰۰ میلیون دلاری حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد تومان برای تراستی سود دارد.

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برچسب ها
لابی امارات کالاهای اساسی واردات کالا انتقال پول تراستی
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