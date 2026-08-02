تدارک اسرائیل برای شهرکسازی در غزه؟
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که اشغالگری رژیم صهیونیستی در اراضی فلسطین و محاصره نوار غزه ادامه دارد، درخواست مقام ارشد اسرائیلی برای ساخت شهرکهای جدید خبرساز شده است.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی که ریاست اداره شهرکسازی اسرائیل را نیز برعهده دارد، گفت: «اداره شهرکسازی تحت رهبری من آماده است تا ۳ شهرک در بخش شمالی نوار غزه ایجاد کند و من از نخستوزیر میخواهم که به این اقدام چراغ سبز نشان دهد.»
اسموتریچ همچنین مدعی شد که اسرائیلیها در حال بازگشت به شهرکهای قبلاً تخلیه شدهای هستند که در زمینهای فلسطینی تصرف شده در کرانه باختری اشغالی ساخته شدهاند.
به ادعای او، اسرائیلیها نه تنها به شهرکهایی که در سال ۲۰۰۵ تخلیه شدند، بازخواهند گشت، بلکه شهرکهای بیشتری را نیز در کرانه باختری اشغالی ایجاد خواهند کرد.
اشاره این وزیر کابینه نتانیاهو به تحولات سال ۲۰۰۵ است که در زمان نخستوزیری آریل شارون، تعدادی شهرک و اردوگاههای نظامی در غزه و همچنین چهار شهرک در شمال کرانه باختری اشغالی تخلیه شدند.