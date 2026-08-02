سخنگوی دولت با اشاره به محدودیت ایجادشده در روزهای اخیر برای سایت عادل فردوسی‌پور، تاکید کرد بر اساس ابلاغیه پنجم مرداد ماه، هرگونه مسدودسازی یا محدودسازی سکوها و سایت‌ها، منوط به تأیید ستاد راهبری فضای مجازی و دستور نهایی رئیس‌جمهور است و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایه‌های ملی و رفتار قانون‌مدارانه استوار است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی ـ سخنگوی دولت چهاردهم؛ درباره نقش دولت در جهت کمرنگ‌تر شدن برخوردها، تضاد‌ها و کاهش دو قطبی‌ها در جامعه و حمایت از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای، با اشاره به ماجرای عادل فردوسی‌پور، گفت: در جریان اتفاقی که برای آقای دکتر فردوسی‌پور افتاد، من در سفر جنوب بودم و آنتن تلفنم هم رفته بود، به محض اینکه از سفر بازگشتم، به ایشان زنگ زدم و گفتم که من خبر را شنیدم و پیگیری می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح دولت برای برطرف شدن این مساله، تاکید کرد: آن روزی که من در جلسه هیات دولت نبودم، موضوع مطرح می‌شود و آقای دکتر پزشکیان برای پیگیری موضوع دستور ویژه می‌دهند. پس از آن ـ دقیقاً در تاریخ پنجم مرداد ماه ـ نامه‌ای از طریق آقای رئیس‌جمهور به دولت ابلاغ می‌شود که پس از این، هرگونه اقدامی جهت محدود کردن هر کدام از سکوها، سایت‌ها و یا بستن آنها، باید به دستور رئیس‌جمهور انجام شود.

مهاجرانی همچنین خاطرنشان کرد: با خود آقای فردوسی‌پور هم در تماس هستیم و ایشان جزو افرادی هستند که به عنوان سرمایه‌های این کشور محسوب می‌شوند؛ فردی که به هر حال پس از برنامه «نود»، واقعاً کسب‌وکار خودش را ساخت و راه‌اندازی کرد، حتماً مورد حمایت همه ما و همچنین مورد حمایت دولت هستند.

سخنگوی دولت در تبیین رویکرد کلی نظام اجرایی کشور برای حمایت از چهره‌ها، تاکید کرد: ما از طرفی می‌گوییم سرمایه‌های ما در کشورمان بمانند، پس حتماً باید حمایت‌شان کنیم و لذا نگاه دولت، قانون‌مند رفتار کردن است.

وی درباره به جایگاه رسانه‌ها در چارچوب اقدامات دولت، اظهار کرد: ما معتقد هستیم که اگر می‌گوییم رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند، یکی از این ارکان سه‌گانه قبل از آن، قانون است و باید بر اساس قانون رفتار کنیم.