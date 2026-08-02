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ماجرای فردوسی‌پور و دستور ویژه رئیس‌جمهور

سخنگوی دولت با اشاره به محدودیت ایجادشده در روزهای اخیر برای سایت عادل فردوسی‌پور، تاکید کرد بر اساس ابلاغیه پنجم مرداد ماه، هرگونه مسدودسازی یا محدودسازی سکوها و سایت‌ها، منوط به تأیید ستاد راهبری فضای مجازی و دستور نهایی رئیس‌جمهور است و رویکرد دولت بر حمایت از سرمایه‌های ملی و رفتار قانون‌مدارانه استوار است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۸۱
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2375 بازدید
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۱۱
فاطمه مهاجرانی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ فاطمه مهاجرانی ـ سخنگوی دولت چهاردهم؛ درباره نقش دولت در جهت کمرنگ‌تر شدن برخوردها، تضاد‌ها و کاهش دو قطبی‌ها در جامعه و حمایت از چهره‌های هنری، ورزشی و رسانه‌ای، با اشاره به ماجرای عادل فردوسی‌پور، گفت: در جریان اتفاقی که برای آقای دکتر فردوسی‌پور افتاد، من در سفر جنوب بودم و آنتن تلفنم هم رفته بود، به محض اینکه از سفر بازگشتم، به ایشان زنگ زدم و گفتم که من خبر را شنیدم و پیگیری می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سطح دولت برای برطرف شدن این مساله، تاکید کرد: آن روزی که من در جلسه هیات دولت نبودم، موضوع مطرح می‌شود و آقای دکتر پزشکیان برای پیگیری موضوع دستور ویژه می‌دهند. پس از آن ـ دقیقاً در تاریخ پنجم مرداد ماه ـ نامه‌ای از طریق آقای رئیس‌جمهور به دولت ابلاغ می‌شود که پس از این، هرگونه اقدامی جهت محدود کردن هر کدام از سکوها، سایت‌ها و یا بستن آنها، باید به دستور رئیس‌جمهور انجام شود.

مهاجرانی همچنین خاطرنشان کرد: با خود آقای فردوسی‌پور هم در تماس هستیم و ایشان جزو افرادی هستند که به عنوان سرمایه‌های این کشور محسوب می‌شوند؛ فردی که به هر حال پس از برنامه «نود»، واقعاً کسب‌وکار خودش را ساخت و راه‌اندازی کرد، حتماً مورد حمایت همه ما و همچنین مورد حمایت دولت هستند.

سخنگوی دولت در تبیین رویکرد کلی نظام اجرایی کشور برای حمایت از چهره‌ها، تاکید کرد: ما از طرفی می‌گوییم سرمایه‌های ما در کشورمان بمانند، پس حتماً باید حمایت‌شان کنیم و لذا نگاه دولت، قانون‌مند رفتار کردن است.

وی درباره به جایگاه رسانه‌ها در چارچوب اقدامات دولت، اظهار کرد: ما معتقد هستیم که اگر می‌گوییم رسانه‌ها رکن چهارم دموکراسی هستند، یکی از این ارکان سه‌گانه قبل از آن، قانون است و باید بر اساس قانون رفتار کنیم.

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فاطمه مهاجرانی فردوسی پور رئیس جمهور دموکراسی نود
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
10
15
پاسخ
سرمایه ملی؟ انگار کاشف اتم هست ایشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
نخیر مجریان صدا و سیمای میلی کاشف اتم هستند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
16
پاسخ
شما که اینقدر پیگیر و کاربلد هستید راجع به کنترل قیمت ها هم لطفا با گردن کلفتا تماس بگیرید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
16
پاسخ
چطور رییس جمهور شخصا باید هر مسدود سازی سایتی رو تایید کنه ولی نیازی نیست گرانی ها رو تایید کنه؟
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
6
پاسخ
بخدا خیلی زشته , آخه رییس جمهور 5 مرداد نامه زده که هیچ سایتی بدون اجازه رییس جمهور نباید فیلتر بشه بعد رییس جمهور هنوز نتونسته سایت فردوسی پور رو باز کنه یعنی چی؟؟؟!!!!

یعنی پس قدرت دست کیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
15
پاسخ
آقای رئیس جمهور ایران مسائل بسیار مهمتر از فردوسی پوررابرای رسیدگی به مشکلات نیاز دارد که امثال فردوسی پور درآن گم میباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
12
پاسخ
دخالت دولت در حوزه قوه قضاییه با اصل تفکیک قوا منافات دارد.
مگر اینجا آمریکا است که آقای پزشکیان در این زمینه ها مداخله می کند.
لطفا دولت در حوزه هایی که باید پیگیری کند و وظیفه اشت هست مثل گرانی گوشت و صادرات بیچایی که موجب گرانی در داخل و عدم بازگشت ارز صادراتی است تلاش کند
پاسخ ها
حبیب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مگر قوه قضاییه یا دادگاه حمک به فیلتر سایت فردوسی پور داده؟ نخیر همونایی که در سایه هستن و هیچ مسند رسمی هم ندارن ولی تمام قدرت دست اوناست اجازه بازگشایی سایتش رو نمیدن

درضمن جزو وظایف شورای امنیت ملی که رییس جمهور رییسش هست فیلترینگ میباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
3
پاسخ
لطفا خرده نگیرید، دغدغه این دولت و کسانی که بهش رای دادن واقعا در همین حد فردوسی پور و رفع پلمپ کافه هاست، مشخصه اینها از چه قشری هستن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بعضی ها در هر تصمیمی که گرفته می‌شود فقط تا نوک بینی خودشون را می‌بینند . با این حجم دو قطبی جامعه بسیار تصمیم درستی بوده ، هرچند شاید عملا اجرایی نشده باشه.ن
سیدجواد
|
Iran (Islamic Republic of)
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۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
0
پاسخ
کار واجب دولت الان پیگیری دوبرج تفاوت حقوق مستمری بگیران باشد نه به فراموشی دچار شود وبیخود به حواشی برود وذهن مردم رامشغول این موارد کند ای داد
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