شورش ۱۰۰ نظامی در زندان بدنام رژیم اسرائیل
به گزارش تابناک به نقل از عربی ۲۱؛ رسانههای عبری زبان اعلام کردند که در زندان بدنام رژیم صهیونیستی موسوم به «سدی تیمان»، شورش نظامی رخ داده و بیش از ۱۰۰ نظامی و فرمانده آنها از گردان «صَبّار» وابسته به تیپ «گفعاتی» بدون اجازه از پایگاه خارج شدهاند.
گزارشها حاکی از آن است که بیش از ۱۰۰ نظامی صهیونیست در اعتراض به تصمیم فرمانده گردان مبنی بر برداشتن و تخریب تابلوها، شعارها و نمادهای خاص واحدها و گروههای نظامی، سلاحهای خود را در داخل پایگاه رها کرده و از آن خارج شدهاند.
ارتش صهیونیستی ضمن تأیید این حادثه با اشاره به بازگشایی پرونده تحقیقاتی درباره این واقعه، خاطرنشان کرد که آنچه رخ داده «با ارزشهای ارتش همخوانی ندارد».
اردوگاه «سدی تیمان» واقع در صحرای نقب یکی از بدنام ترین زندانهای رژیم صهیونیستی است که صدها فلسطینی در شرایطی هولناک از زمان آغاز نسلکشی در غزه از اکتبر ۲۰۲۳ در آن نگهداری میشوند. نام این مرکز با مجموعهای از روایتها و گزارشهای حقوق بشری که تخلفات گسترده علیه بازداشتشدگان را مستند کردهاند، گره خورده است.
گزارشهای فلسطینی و بینالمللی، در کنار شهادتهای اسرای آزاد شده، فاش کردهاند که بازداشتشدگان در این اردوگاه در معرض شکنجه، بدرفتاری، ضرب و شتم و تحقیر قرار میگیرند. آنها از دریافت درمان و غذا محروم هستند که این امر منجر به شهادت تعدادی از اسرا در مراکز بازداشت شده است. در همین راستا، نهادهای حقوق بشری خواستار انجام تحقیقات و بازخواست مسئولان این تخلفات شدهاند.