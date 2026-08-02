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گرمای سوزان ۵۰ درجه در استان بوشهر

موج شدید گرما و رطوبت بالا سراسر استان بوشهر را فرا گرفته است به طوری که در شبانه‌روز گذشته دماسنج‌ها در پنج شهرستان استان دمای ۵۰ درجه و فراتر از آن را ثبت کردند و میزان شرجی در مناطق ساحلی به ۸۹ درصد رسید.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۷۰
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دماسنج

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که استقرار توده هوای گرم و سوزان تا اواخر هفته جاری در استان بوشهر ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود در برخی نقاط استان، دمای بیشینه همچنان به آستانه ۵۰ درجه سلسیوس و حتی بیشتر از آن برسد.

طی ۲۴ ساعت گذشته، شهرستان‌های دشتی و تنگستان با ثبت دمای ۵۰.۵ درجه سلسیوس، گرم‌ترین روز خود را سپری کردند و دماسنج‌ها در شهرستان‌های دشتستان، دیلم و عسلویه نیز به مرز ۵۰ درجه رسیدند.

همزمان با این جهش دمایی، نفوذ جریان‌های مرطوب جنوبی سبب شد تا میزان رطوبت و شرجی در سواحل خلیج فارس به ۸۹ درصد افزایش یابد که این امر شرایط زیستی طاقت‌فرسایی را برای مرزداران و مجاهدان عرصه تولید و اقتصاد مقاومتی در این خطه ساحلی رقم زده است.

طی روز‌های دوشنبه تا چهارشنبه، با رشد ابر در ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی استان در ساعات ظهر تا اوایل شب، احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی وجود دارد.

برای ۲۴ ساعت آینده نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد و در برخی نقاط با احتمال گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

جهت وزش باد در استان غالباً شمال غربی تا شمال شرقی با سرعت ۸ تا ۳۰ و گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت (در مناطق شمالی و مرکزی گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت) و ارتفاع موج در سواحل استان ۳۰ تا ۹۰ و گاهی ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.

بر اساس اعلام کارشناسان، فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۴۵، مد دریا ساعت ۱۰:۵۱ و جزر دوم دریا ساعت ۱۷:۴۳ خواهد بود.

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گرمای سوزان وزش باد گردوخاک بوشهر
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