درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین

علی خضریان، نماینده پایداری در مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه این جنگ ادامه دارد، در سطح استان‌های کشور و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور بتوانیم مدیران و مسئولان کشور را در زیر زمین و در دل کوه از ترور ایمن نگه داشت.» اظهارات خضریان در فضای مجازی واکنش برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.