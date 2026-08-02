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درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین
علی خضریان، نماینده پایداری در مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه این جنگ ادامه دارد، در سطح استانهای کشور و خصوصا مراکز استانها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور بتوانیم مدیران و مسئولان کشور را در زیر زمین و در دل کوه از ترور ایمن نگه داشت.» اظهارات خضریان در فضای مجازی واکنش برانگیز شده را میبینید و میشنوید.
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براي مردم عادي و مدارس هم نياز به پناهگاه داريم
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خیالت راحت کسی شما را ترور نمیکنه
فقط مسوولین؟ پس بقیه مردم چی؟ شما که مجلس را چند ماه تعطیل کردید ، ولی بقیه سر کارشان حاضر بودند. خجالت نمی کشید.
خدایی جان نمایندگان مجلس را حفظ کنیم چون بسیار افراد توانمند و بی نظیر و بی بدیلی هستند .بقیه مهم نیست مثلشون فراوان داریم
جای هزینه روی پناهگاه. روی پدافند و افند هزینه کنید.اگه پدافند و نیروی هوایی درستی داشتیم جرات ورود نداشتن
همین قدر بی فکر که الان به فکر پناه گاه افتادید و چه قدر کوتاه نظر که تا الان بازدارندگی هسته ای ایجاد نکرده اید.
اصلا چطوره کلا برای همه شهر زیر زمینی ایجاد کنیم و علی الخصوص مسئولی چون شما ...خخخخ
عجب ...
پس جانفدایی و در راس امور و مشکلات بودن چی شد؟!!
جلودار میدان بودن چی شد ؟!!
پس جانفدایی و در راس امور و مشکلات بودن چی شد؟!!
جلودار میدان بودن چی شد ؟!!
آقای خضریان به عنوان نماینده مردم مشکلات رو حل کنید ادمه جنگ جز خرابی نتیجه دیگری نداره
پاسخ ها
محمود| |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱