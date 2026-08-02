En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 341
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۷۷۶۹
کد خبر:۱۳۸۷۷۶۹
2079 بازدید
نظرات: ۱۷
نبض خبر

درخواست ایجاد شهر زیرزمینی برای جلوگیری از ترور مسئولین

علی خضریان، نماینده پایداری در مجلس شورای اسلامی گفت: «با توجه به اینکه این جنگ ادامه دارد، در سطح استان‌های کشور و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. به این معنا که در زمان تجاوز دشمن به کشور بتوانیم مدیران و مسئولان کشور را در زیر زمین و در دل کوه از ترور ایمن نگه داشت.» اظهارات خضریان در فضای مجازی واکنش برانگیز شده را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر علی خضریان ویدیو حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ترور سران نظام
اخبار مرتبط
تصاویر حملات تازه آمریکا به ایران
تصاویر تجاوز شبانه آمریکا به خاک ایران
هشدار شدید به آمریکا درباره سوءقصد به رهبر انقلاب
تصاویر حملات شبانه آمریکا به خاک به ایران
عراقچی: مسئولین موبایل نداشتند / خیلی تونل حفاظتی داریم
کارشناس عرب: اگر به ایران حمله شود، آماده دفاع از ایرانم +زیرنویس
ایران خود را برای حمله قطع سر فرماندهی آماده کرده
درگیری در مرزهای ایران محدود نخواهد ماند / چنان خواهیم جنگید که...
اولین تصاویر سردار رادان بعد از شایعه ترور
مراسم تشییع پیکر حجت‌الاسلام سید اسماعیل خطیب
سفر سلبریتی‌ها به جنوب در شرایط جنگی؛ چه کسانی رفتند؟
این محدوده محل حضور باجناق، بستگان و ستاد انتخاباتی شده
قالیباف قصد شرکت در مذاکرات اسلام آباد را ندارد
نماینده مجلس: جنگ قطعی است؛ توقف تبادل پیام بین ایران و آمریکا
چرا باید برای قاتل امام شهید پنجره خروج ایجاد کنیم؟
ویدیوی کامل مناظره آتشین محسن هاشمی و نماینده جلیلی
جنگ با آمریکا تمام شود، پدر امارات را در می‌آوریم!
تهدید کشورهای عربی روی آنتن زنده: ما شما را رها نخواهیم کرد!
ادعای حقوق 200 میلیونی در دولت: جوری بخورید که خفه نشوید! + فیش حقوقی
جوری به امارات حمله ‌می‌کنیم که دیگر تکنولوژی نداشته باشد!
وعده نماینده مجلس: کشورهای غربی دچار قحطی می‌شوند
مصوبه آتش‌بس بدون این امضا اصلا به دشمن اعلام نشد
اگر اورانیوم خارج شود احتمال حمله هسته‌ای به ایران چند برابر می‌شود
هشدار جنگ گسترده تر روی آنتن زنده صداوسیما
وعده مدیریت هوشمند ایران بر تنگه هرمز
خواسته آمریکا در مذاکرات که عراقچی به آن «نه» گفت
امیدوارم سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکره درباره تنگه هرمز دروغ باشد!
اگر آمریکا غرامت ندهد، کشتی‌ها را توقیف و به فروش می‌رسانیم
ایران با دکترین جدید، امارات را پایگاه متخاصم دشمن می‌داند
نماینده مجلس: آمریکا قصد داشت شب گذشته عملیات نظامی پرحجمی انجام دهد
ادعای درخواست یک مقام برای اجاره جزیره ایران به امارات!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۳
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۷
سهند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
53
پاسخ
براي مردم عادي و مدارس هم نياز به پناهگاه داريم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مردم عادی پناهگاه میخوان چیکار؟
خیالت راحت کسی شما را ترور نمیکنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
25
پاسخ
فقط مسوولین؟ پس بقیه مردم چی؟ شما که مجلس را چند ماه تعطیل کردید ، ولی بقیه سر کارشان حاضر بودند. خجالت نمی کشید.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
25
پاسخ
نگران جون خودشه فقط
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
20
پاسخ
خدایی جان نمایندگان مجلس را حفظ کنیم چون بسیار افراد توانمند و بی نظیر و بی بدیلی هستند .بقیه مهم نیست مثلشون فراوان داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
13
پاسخ
مردم چی منظورشون امون پناهگاه است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
6
پاسخ
جای هزینه روی پناهگاه. روی پدافند و افند هزینه کنید.اگه پدافند و نیروی هوایی درستی داشتیم جرات ورود نداشتن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
5
پاسخ
همین قدر بی فکر که الان به فکر پناه گاه افتادید و چه قدر کوتاه نظر که تا الان بازدارندگی هسته ای ایجاد نکرده اید.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
13
پاسخ
اصلا چطوره کلا برای همه شهر زیر زمینی ایجاد کنیم و علی الخصوص مسئولی چون شما ...خخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
22
پاسخ
عجب ...

پس جانفدایی و در راس امور و مشکلات بودن چی شد؟!!

جلودار میدان بودن چی شد ؟!!
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
13
پاسخ
آقای خضریان به عنوان نماینده مردم مشکلات رو حل کنید ادمه جنگ جز خرابی نتیجه دیگری نداره
پاسخ ها
محمود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تسلیم شدن به خواسته های شغال زرد هم چیزی جز تجزیه و نابودی ایران عزیز ندارد.یکی از فرماندهان بازنشسته امریکا اخیرا گفته در این جنگ موجودیتی یا ایران پیروز میشود و یا از انقلاب و ایران متحد چیزی باقی نخواهد ماند پس تا پیروزی بر آمریکا چاره ای جز مقاومت و تحمل هزینه نداریم
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر