عملیات انهدام مهمات عملنکرده در شرق تهران
در ادامه روند خنثیسازی مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز اخیر، عملیات کنترلشده انهدام امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه نیز در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر ادامه دارد.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در ادامه روند خنثیسازی مهمات عملنکرده باقیمانده از تجاوز اخیر، عملیات کنترلشده انهدام امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه نیز در محدوده پارچین واقع در شرق استان تهران، در دو نوبت از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح و ۱۴ تا ۱۶ بعدازظهر ادامه دارد.
این عملیات با حضور تیمهای تخصصی چک و خنثیسازی انجام میشود و احتمال شنیدهشدن صدای انفجار وجود دارد.
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