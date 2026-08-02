قیمت طلا و سکه‌ امروز یکشنبه ۱۱ مرداد + جدول

به گزارش تابناک، علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده کنید.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵



عنوان نرخ قیمت (ریال)

طلا

طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰، ۱۸۷,۲۱۱,۰۰۰

طلای ۲۴ عیار ۲۴۹,۶۱۲,۰۰۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰، ۱۸۴,۷۱۵,۰۰۰

طلای دست دوم ۱۸۴,۷۱۴,۶۳۰

آبشده کمتر از کیلو ۸۱۱,۹۶۰,۰۰۰

مثقال طلا ۸۱۰,۹۷۰,۰۰۰

انس طلا ۴,۰۴۵.۱۷

سکه

سکه امامی تک فروشی ۱,۸۹۰,۱۰۰,۰۰۰

سکه بهار آزادی تک فروشی ۱,۸۴۱,۳۰۰,۰۰۰

نیم سکه تک فروشی ۹۵۹,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه تک فروشی ۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

سکه گرمی تک فروشی ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰

تمام سکه (قبل ۸۶) ۱,۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰

نیم سکه (قبل ۸۶) ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ربع سکه (قبل ۸۶) ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

حباب

حباب سکه امامی ۳۶,۵۱۰,۰۰۰

حباب سکه بهار آزادی ۸,۲۴۰,۰۰۰

حباب نیم سکه ۳۳,۵۴۰,۰۰۰

حباب ربع سکه ۷۴,۲۵۰,۰۰۰

حباب سکه گرمی ۴۸,۳۶۰,۰۰۰