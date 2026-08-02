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خسروی آماده میزبانی از زائران اربعین است

نماینده مردم اورامانات در مجلس پس از بازدید از مرز بین‌المللی خسروی، با اشاره به آمادگی کامل زیرساخت‌ها، از روان بودن تردد زائران و کیفیت مناسب خدمات‌رسانی در این مرز خبر داد و گفت: فعال بودن دستگاه‌های ایکس‌ری، تردد اتوبوسی و امکانات گسترده رفاهی و امدادی، رضایت و آرامش زائران را به همراه داشته است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۶۰
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نماینده مجلس

«رستگار یوسفی» نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از مرز خسروی در گفت‌و‌گو باخبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، اظهار کرد: خوشبختانه تردد زائران در این مرز به‌صورت روان و بدون مشکل در جریان است و امکانات مناسبی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین فراهم شده است.

وی با بیان اینکه مرز خسروی از نظر زیرساختی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد، افزود: بازدید از مواکب، مراکز درمانی، اورژانس و سایر بخش‌های خدماتی نشان می‌دهد که همه دستگاه‌ها با آمادگی کامل در حال خدمت به زائران هستند.

نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های مرز خسروی را فراتر از میزان تردد فعلی دانست و تصریح کرد: این مرز هنوز به تمام ظرفیت خود نرسیده و با برنامه‌ریزی مناسب می‌تواند سهم بیشتری از تردد زائران اربعین را به خود اختصاص دهد.

وی با اشاره به فراهم بودن امکانات گمرکی، ادامه داد: فعال بودن دستگاه‌های ایکس‌ری و انجام تردد اتوبوسی، روند عبور و مرور زائران را تسهیل کرده و موجب افزایش رضایت آنان شده است.

یوسفی در پایان با تأکید بر اینکه خسروی نزدیک‌ترین مرز زمینی ایران به کربلای معلی است، گفت: بازدید از بخش‌های مختلف مرز، اعم از ورودی و خروجی، نشان داد که تردد‌ها کاملاً روان است و زائران با آرامش و امنیت در مسیر زیارت عتبات عالیات تردد می‌کنند.

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مرز خسروی نماینده مجلس اورامانات مواکب زائران اربعین
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