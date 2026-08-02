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کدام ورزشگاه‌های تهران آماده میزبانی است؟

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران از آغاز فرآیند مناقصه تعویض چمن ورزشگاه تختی خبر داد و گفت: با توجه به زمان‌بندی اجرای پروژه و کشت پاییزه چمن، ورزشگاه تختی در فصل پیش‌رو امکان میزبانی از مسابقات لیگ برتر را نخواهد داشت.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۵۹
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ورزشگاه تختی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ حبیب ستوده‌نژاد، مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران، درباره آخرین وضعیت ورزشگاه‌های استان تهران در آستانه آغاز فصل جدید لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: فرآیند برگزاری مناقصه برای تعویض چمن ورزشگاه تختی در حال انجام است و این پروژه از طریق سامانه مربوطه در حال پیگیری است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای پروژه و ضرورت کاشت پاییزه چمن، ورزشگاه تختی در فصل پیش‌رو نمی‌تواند میزبان مسابقات لیگ برتر باشد. عملیات کاشت چمن باید در بازه زمانی شهریور یا مهرماه انجام شود و پس از آن نیز ورزشگاه تا آماده‌شدن کامل زمین از دسترس خارج خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران ادامه داد: بر همین اساس، پیش‌بینی ما این است که ورزشگاه تختی تا خرداد سال آینده امکان بهره‌برداری برای مسابقات را نداشته باشد و در این مدت فرآیند تعویض و آماده‌سازی چمن دنبال خواهد شد.

ستوده‌نژاد در ادامه با اشاره به ظرفیت سایر ورزشگاه‌های استان تهران برای میزبانی از رقابت‌های لیگ برتر گفت: در حال حاضر سه ورزشگاه در تهران و شهرستان‌های اطراف وجود دارند که امکان میزبانی از مسابقات لیگ برتر را دارند. ورزشگاه‌های شهدای شهر قدس، اسلامشهر و ورزشگاه دستگردی از جمله ورزشگاه‌هایی هستند که می‌توانند برای برگزاری مسابقات مورد استفاده قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: این ورزشگاه‌ها از نظر زیرساختی قابلیت میزبانی را دارند و اعلام کرده‌ایم باشگاه‌ها می‌توانند برای استفاده از این ورزشگاه‌ها قرارداد‌های لازم را منعقد کنند. اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران نیز در این زمینه در خدمت باشگاه‌ها خواهد بود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران درباره مالکیت این ورزشگاه‌ها نیز توضیح داد: ورزشگاه دستگردی در اختیار نیروی انتظامی است، ورزشگاه شهدای شهر قدس متعلق به شهرداری است و ورزشگاه اسلامشهر نیز از دیگر گزینه‌های قابل استفاده برای برگزاری مسابقات لیگ برتر در استان تهران محسوب می‌شود.

ستوده‌نژاد در پاسخ به این پرسش که آیا باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای استفاده از این ورزشگاه‌ها درخواستی به اداره‌کل ورزش و جوانان استان تهران ارائه کرده‌اند، گفت: تاکنون درخواستی از سوی این دو باشگاه برای استفاده از ورزشگاه‌های مذکور به اداره‌کل ارائه نشده است. باشگاه‌ها می‌توانند مستقیماً با ورزشگاه مورد نظر خود قرارداد منعقد کنند و قرارداد را برای تأیید و تعیین ورزشگاه میزبان به سازمان لیگ ارائه دهند.

وی ادامه داد: باشگاه‌ها باید زمین شماره یک و زمین شماره دو خود را به سازمان لیگ معرفی کنند و سازمان لیگ نیز بر اساس قرارداد‌های ارائه‌شده، ورزشگاه محل برگزاری مسابقات هر باشگاه را مشخص خواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران همچنین درباره شایعه انتقال چمن ورزشگاه آزادی به ورزشگاه تختی گفت: چنین موضوعی صحت ندارد. ورزشگاه تختی از ابتدا با مشکل زیرسازی مواجه بوده و برای تعویض چمن آن، زیرسازی زمین نیز باید به‌صورت کامل اصلاح و آماده‌سازی شود؛ بنابراین امکان انتقال چمن ورزشگاه آزادی به تختی مطرح نیست.

ستوده‌نژاد در پایان درباره انتقال بخشی از چمن ورزشگاه تختی به ورزشگاه قرچک اظهار داشت: حدود چهار هزار مترمربع از چمن موجود به قرچک منتقل شده است و پیمانکار نیز عملیات حمل و نصب آن را انجام داده و این بخش از پروژه در حال اجراست.

مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران در حالی از آماده‌بودن سه ورزشگاه برای میزبانی از لیگ برتر خبر داده است که ورزشگاه تختی به دلیل اجرای پروژه تعویض چمن و ضرورت اصلاح زیرسازی، در فصل پیش‌رو از چرخه میزبانی مسابقات خارج خواهد بود.

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برچسب ها
ورزشگاه تختی آزادی لیگ برتر دستگردی ورزشگاه تابناک ورزشی
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