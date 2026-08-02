نبض خبر
اعترافات وقیحانه سلطنتطلبان: ما لشکریان یزید هستیم!
اعترافات وقیحانه سلطنتطلبان به شدت واکنش برانگیز شده است. اظهارات سلطنتطلبان را میبینید و میشنوید: «ما لشکریان یزید هستیم!» هشدار؛ محتوای این کلیپ بهعلت توهینهای بیشرمانه به مقدسات، مناسب کودکان و افراد حساس نیست.
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برچسبها:نبض خبر سلطنت طلبان ویدیو یزید امام حسین
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غیر قابل انتشار: ۲
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حيواناتي در لباس انسان . بي منطق ولنگار و بي ريشه . نبودن شان بهتر از بودن شان هست .
لعنت خداوند و مردم بر یزید و یزیدیان اللهم العنهم جمیعا
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
طرفداران پهلوی نظری ندارند؟!
خجالت نکشید نظرتونو بگید!!
خجالت نکشید نظرتونو بگید!!
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
متاسفانه بیشترشان در کودکی در خانواده ای ناامن و آسیب زا بزرگ شده اند و تصوری از مهربانی و صداقت ندارند و اینجوری از خانواده خود و جامعه انتقام می گیرند
امیدوارم حقیقت هر چه برای شما روشن شود، مثل حر برگردید و با شمر و یزید محشور نشوید