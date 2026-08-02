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کد خبر:۱۳۸۷۷۵۵
کد خبر:۱۳۸۷۷۵۵
3230 بازدید
نظرات: ۲۵
نبض خبر

اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان: ما لشکریان یزید هستیم!

اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان به شدت واکنش برانگیز شده است. اظهارات سلطنت‌طلبان را می‌بینید و می‌شنوید: «ما لشکریان یزید هستیم!» هشدار؛ محتوای این کلیپ به‌علت توهین‌های بی‌شرمانه به مقدسات، مناسب کودکان و افراد حساس نیست.
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برچسب‌ها:
نبض خبر سلطنت طلبان ویدیو یزید امام حسین
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
28
84
پاسخ
ای لشکر یزیدیان یک روز مختار خواهد آمد اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
20
94
پاسخ
خدا رو شکر که همین ها باعث شدن راحت تر مسیرمون رو ازشون جدا کنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
55
پاسخ
حيواناتي در لباس انسان . بي منطق ولنگار و بي ريشه . نبودن شان بهتر از بودن شان هست .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
7
49
پاسخ
لعنت خداوند و مردم بر یزید و یزیدیان اللهم العنهم جمیعا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
الهی هدایتشون کن این قوم ملهد و مفلوک رو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
45
پاسخ
آخر حماقتن و خدا زدگی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
10
37
پاسخ
طرفداران پهلوی نظری ندارند؟!
خجالت نکشید نظرتونو بگید!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
نگوپهلوی بگویغلوی متوجه هستی دوست قدیمی
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
9
38
پاسخ
در لجن خواهید مرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
39
پاسخ
متاسفانه بیشترشان در کودکی در خانواده ای ناامن و آسیب زا بزرگ شده اند و تصوری از مهربانی و صداقت ندارند و اینجوری از خانواده خود و جامعه انتقام می گیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
29
پاسخ
امیدوارم حقیقت هر چه برای شما روشن شود، مثل حر برگردید و با شمر و یزید محشور نشوید
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
33
پاسخ
إن شاء الله هرچه زودتر به یزید و لشگریانش ملحق بشن، همه بگین آمین.
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