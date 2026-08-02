اعترافات وقیحانه سلطنت‌طلبان به شدت واکنش برانگیز شده است. اظهارات سلطنت‌طلبان را می‌بینید و می‌شنوید: «ما لشکریان یزید هستیم!» هشدار؛ محتوای این کلیپ به‌علت توهین‌های بی‌شرمانه به مقدسات، مناسب کودکان و افراد حساس نیست.