دستگیری فروشنده اسلحه کلت در تهران

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری یک فروشنده سلاح و همدستش در عملیات اطلاعاتی و غافلگیرانه و کشف سلاح‌های غیرمجاز از آنها خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی درباره فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش غیرقانونی سلاح کلت کمری گازی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران معاونت اطلاعات و تیم عملیاتی کلانتری ۱۲۷ نارمک قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، رصد نامحسوس و شناسایی دقیق فعالیت متهم، با اخذ دستور قضایی به مخفیگاه وی اعزام شدند و در یک عملیات غافلگیرانه موفق به دستگیری او شدند.

به گفته سرهنگ ضرونی، در بازرسی از مخفیگاه متهم نخست ۴ قبضه سلاح کلت کمری گازی غیرمجاز کشف و ضبط شد. در ادامه تحقیقات و با بهره‌گیری از اطلاعات به‌دست‌آمده، دومین متهم این پرونده نیز شناسایی و در عملیاتی جداگانه دستگیر شد.

وی ادامه داد: مأموران در بازرسی از محل اختفای متهم دوم نیز ۳ قبضه سلاح کلت کمری گازی غیرمجاز کشف کردند که با احتساب کشفیات اولیه، در مجموع ۷ قبضه سلاح گازی غیرمجاز از این دو متهم کشف و ضبط شد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با خرید و فروش هرگونه سلاح غیرمجاز اظهار کرد: متهمان، پس از تشکیل پرونده، به همراه سلاح‌های کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد احتمالی مرتبط با این پرونده ادامه دارد.

هشدار پلیس به شهروندان

پلیس تأکید کرد خرید، فروش و نگهداری هرگونه سلاح بدون مجوز قانونی جرم محسوب می‌شود و شهروندان باید از خرید سلاح از افراد ناشناس یا از طریق فضای مجازی و شبکه‌های غیررسمی خودداری کنند.

همچنین از شهروندان خواسته شد، در صورت اطلاع از فعالیت افراد در زمینه خرید و فروش سلاح غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند. پلیس همچنین از خانواده‌ها خواست نسبت به نگهداری هرگونه سلاح در منزل حساسیت بیشتری داشته باشند و از دسترسی نوجوانان و جوانان به این وسایل جلوگیری کنند.

پلیس در پایان تأکید کرد همکاری و اطلاع‌رسانی شهروندان نقش مهمی در پیشگیری از جرائم خشن، کشف جرائم و ارتقای امنیت عمومی دارد.