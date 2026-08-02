طوفان آتش در شرق واشنگتن / هشدار تخلیه فوری
به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، آتشسوزی مهیب که بر اثر بادهای شدید و دمای بالا شعلهور شده، روز شنبه به وقت محلی بخشهای شمال غربی اسپوکین را درنوردید، سپس از رودخانه اسپوکین گذشت و موجب صدور فرمان تخلیه برای هزاران نفر شد.
در پی وزش بادهای شدید با سرعت بیش از ۷۰ کیلومتر بر ساعت، آتشسوزی سرکش «اولد ترایلز» با عبور از رودخانه اسپوکن وارد محلههای شمالی شهر اسپوکن در شرق ایالت واشنگتن شد و با سوزاندن چند خانه و گسترش سریع به مساحت بیش از ۱۰۰۰ هکتار، هزاران نفر از ساکنان را ناچار به فرار سراسیمه کرد.
بنا بر این گزارش، آتشسوزی موسوم به اولد ترایلز، حوالی ظهر شنبه به وقت محلی آغاز شد و علفها و بوتههای یک محوطه باز را سوزاند اما بهسرعت به سمت شمال و شرق و به سوی مناطق مسکونی گسترش یافت. با فرار ساکنان از خانههایشان، خودروها در کنار جادهها صف کشیدند و شعلههای نارنجی و سرخ از بزرگراه قابل مشاهده بود.
مقامات محلی، با اعلام بالاترین سطح هشدار تخلیه فوری، خطوط اتوبوسرانی شهری را برای خارج کردن مردم فعال کردند.
به گفته کورتنی جیمز، سخنگوی اداره منابع طبیعی ایالت واشنگتن، این آتشسوزی ستونی از دود به هوا فرستاد که سراسر منطقه را فراگرفت و تا عصر شنبه نزدیک به ۱۰ کیلومتر مربع از زمینها را سوزانده بود.
علت آتشسوزی در دست بررسی است.
جیمز گفت: «ما از ساکنان اسپوکین میخواهیم که دستورهای تخلیه را جدی بگیرند و با توجه به تغییر سریع شرایط و دستورهای تخلیه، هشیار بمانند.»
به گفته جسیکا واتسون، سخنگوی اداره منابع طبیعی در این آتشسوزی، شماری از سازهها از بین رفتهاند، اما هنوز آمار دقیقی در دست نیست.
او افزود که تا عصر شنبه، آتشنشانها به هیچ عنوان نتوانستند، آتشسوزی را مهار کنند و وزش باد همچنان ادامه داشت.
شرکت برق «آویستا» اعلام کرد که به دلیل افزایش خطر آتشسوزی، قطع برق ایمنی عمومی را در این منطقه اجرا کرده است.
باب فرگوسن، فرماندار ایالت، روز شنبه پس از آنکه دمای بیسابقه بالا و بادهای شدید، آتشسوزیهای رکوردشکن در سراسر ایالت واشنگتن را تشدید کرد، وضعیت فوقالعاده اعلام کرد. سازمان ملی هواشناسی آمریکا نیز هشدار قرمز «وضعیت بهویژه خطرناک» را برای شرق واشنگتن صادر کرد.