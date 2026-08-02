رکورد ورود شمش نقره به خزانه بورس کالا شکسته شد

بورس کالای ایران اعلام کرد: با ورود ۲۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره، رکورد ورود این فلز گران‌بها به خزانه بورس کالای ایران شکسته شد.

به گزارش تابناک از بورس کالا، براساس جدیدترین گزارش از عملکرد خزانه بورس کالا، با ورود ۲۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره در یک روز، رکورد ۲ هزار کیلوگرمی ثبت‌شده در ۲ خرداد ۱۴۰۵ جابه‌جا شد. این افزایش حجم، بازتاب‌دهنده رشد نقدشوندگی و اعتماد به سازوکارهای معاملاتی در بازار گواهی سپرده نقره است.

مزیت اصلی این ابزار معاملاتی، امکان سرمایه‌گذاری در نقره بدون دغدغه حمل‌ونقل، نگهداری فیزیکی و ریسک‌های امنیتی است. همچنین ضمانت اصالت و کیفیت شمش‌ها توسط بورس کالا، از عوامل کلیدی در افزایش حجم ورود کالا به خزانه محسوب می‌شود.

گفتنی است صندوق‌های طلا و نقره مکلف به ارائه شمش این دو فلز گران‌بها یا سکه طلا به خزانه بورس کالا معادل یونیت‌های صادره در بازار سرمایه هستند.