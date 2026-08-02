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رکورد ورود شمش نقره به خزانه بورس کالا شکسته شد

بورس کالای ایران اعلام کرد: با ورود ۲۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره، رکورد ورود این فلز گران‌بها به خزانه بورس کالای ایران شکسته شد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۴۹
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نقره

به گزارش تابناک از بورس کالا، براساس جدیدترین گزارش از عملکرد خزانه بورس کالا، با ورود ۲۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره در یک روز، رکورد ۲ هزار کیلوگرمی ثبت‌شده در ۲ خرداد ۱۴۰۵ جابه‌جا شد. این افزایش حجم، بازتاب‌دهنده رشد نقدشوندگی و اعتماد به سازوکارهای معاملاتی در بازار گواهی سپرده نقره است.

مزیت اصلی این ابزار معاملاتی، امکان سرمایه‌گذاری در نقره بدون دغدغه حمل‌ونقل، نگهداری فیزیکی و ریسک‌های امنیتی است. همچنین ضمانت اصالت و کیفیت شمش‌ها توسط بورس کالا، از عوامل کلیدی در افزایش حجم ورود کالا به خزانه محسوب می‌شود.

گفتنی است صندوق‌های طلا و نقره مکلف به ارائه شمش این دو فلز گران‌بها یا سکه طلا به خزانه بورس کالا معادل یونیت‌های صادره در بازار سرمایه هستند.

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برچسب ها
بورس کالا شمش نقره خزانه کشور فلزات گرانبها بازار سرمایه
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
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پاسخ
یعنی نقره گران میشه؟
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