رکورد ورود شمش نقره به خزانه بورس کالا شکسته شد
بورس کالای ایران اعلام کرد: با ورود ۲۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره، رکورد ورود این فلز گرانبها به خزانه بورس کالای ایران شکسته شد.
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به گزارش تابناک از بورس کالا، براساس جدیدترین گزارش از عملکرد خزانه بورس کالا، با ورود ۲۱۰۰ کیلوگرم شمش نقره در یک روز، رکورد ۲ هزار کیلوگرمی ثبتشده در ۲ خرداد ۱۴۰۵ جابهجا شد. این افزایش حجم، بازتابدهنده رشد نقدشوندگی و اعتماد به سازوکارهای معاملاتی در بازار گواهی سپرده نقره است.
مزیت اصلی این ابزار معاملاتی، امکان سرمایهگذاری در نقره بدون دغدغه حملونقل، نگهداری فیزیکی و ریسکهای امنیتی است. همچنین ضمانت اصالت و کیفیت شمشها توسط بورس کالا، از عوامل کلیدی در افزایش حجم ورود کالا به خزانه محسوب میشود.
گفتنی است صندوقهای طلا و نقره مکلف به ارائه شمش این دو فلز گرانبها یا سکه طلا به خزانه بورس کالا معادل یونیتهای صادره در بازار سرمایه هستند.
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