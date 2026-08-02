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آتش سوزی مهیب کشتی مسافربری در آب‌های اندونزی

منابع خبری اعلام کرد یک کشتی حامل حدود ۲۵۰ نفر امروز (یکشنبه) در دریای جاوه در نزدیکی استان جاوه شرقی اندونزی آتش گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۴۸
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آتش سوزی کشتی

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از شینهوا، مقامات محلی می‌گویند این کشتی صبح یکشنبه از سورابایا در جاوه شرقی به مقصد ماکاسار در جزیره سولاوسی حرکت کرده بود.

گزارش‌ها حاکی است این کشتی در حدود ۳۵.۲ کیلومتر شمال جزیره ساپودی قرار داشت و در حالی که مسافران روی پل و جلوی کشتی باقی مانده بودند، تقریبا به طور کامل در آتش سوخت.

چندین کشتی در نزدیکی محل حادثه، ده‌ها مسافر را که برای فرار از آتش به دریا پریده بودند، نجات دادند. 

مقامات اعلام کردند کشتی‌های نجات، پرسنل و چندین قایق بادی سفت و سخت را به محل حادثه اعزام کردند. عملیات جست‌وجو و نجات اکنون در حال انجام است و هنوز اطلاع دقیقی از تلفات احتمالی حادثه در دست نیست.

علت آتش‌سوزی همچنان در دست بررسی است.

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اندونزی کشتی کشتی مسافربری آتش سوزی آتش سوزی گسترده آتش سوزی مهیب نجات مسافران دریا
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