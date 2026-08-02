نبض خبر
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید
مسعود پزشکیان در جلسه با روئسای دانشگاهها به تاخیر 10 روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها با عصبانیت واکنش نشان داد و گوشی تلفن را برداشت و خطاب به یک مسئول که مشخص نیست کیست، نسبت به این وضعیت اعتراض کرد. این لحظات را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو حقوق استادان عدم پرداخت حقوق
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غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷۸
چرا برا مردم مستضعف بازنشسته تلفن نمیزنه که معوقاتشون را چندین ماهه ندادن
پاسخ ها
رضا| |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
دست مریزاد
جناب پزشکیان
حسین| |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اینگونه حل نمیشه
فریدون| |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ali kia| |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
ناشناس| |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
داره بچه گول میزنه؟ تلفن الکی و مکالمه الکی. من وقتی میخام سر بچم رو گرم کنم الکی تلفن رو بر میدارم و با کسی که پشت خط نیست صحبت می کنم. وقتی یک پزشک پول تو جیبی که به بچش میده اندازه حقوق یک هیات علمی هست دیگه انتظار نداشته باشید کشور پیشرفت کنه. دیگه انتظار نداشته باشید یک پزشک مشکل هیات علمی رو حل کنه.
در ایران حقوق هیات علمی 400 یا 500 دلاره ولی در کشورهای دیگه 4000 تا 5000 هزار دلاره. حالا بشینید تا کشور پیشرفت کنه.
در ایران حقوق هیات علمی 400 یا 500 دلاره ولی در کشورهای دیگه 4000 تا 5000 هزار دلاره. حالا بشینید تا کشور پیشرفت کنه.
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
قیمت روغن نباتی یک شبه 10 برابر شد.
ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
محمد| |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
یکی بیاد عصبانیت رو تو این مکالمه پیدا کنه 🤔🤔
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ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
سهند| |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
باعث تعجبه که میگه حقوقی نمی دهیم که به تاخیر بافتد با آن افزایشی که در این چند ماهه به حقوق شان داده شده، پس آن کارمند چی حقوقی می گیرد
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تااااااج| |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اسم نهاد رو نمیبرم چون نمیتونم ولی یکی بگه چجوری من با ۲۴ میلیون باید زندگی کنم ؟
سهند| |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
شناس| |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
چقدر عصبانیتش شدید بود؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
دوست خوبم دلیلی برای الکی بودن نیست.وقتی کار خوبی انجام میشه تایید و تشویق کنیم تا ان شااله گسترش پیدا کنه
چرا حقوق هیات علمی ها ۲ برابر شده اما بقیه کارمندان نه؟! اولا همین هیات علمیها اگر کارمندان نباشن میتونن کاری انجام بدن؟ ثانیا دهها شرکت و هیات مدیره عضون و سالی دهها طرح و مقاله میگیرن. ثالثا چند درصدشون واقعا علم تولید میکنن؟
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ناشناس| |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تااااااج| |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
دریافتی ماهنه یک استادیار جوان تازه استخدام شده در دانشگاه حدود ۲۴۰ دلار است.
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ناشناس| |
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بی کفایت ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی
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رضا| |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
کشور را در زمان جنگ با چندین ابرقدرت نظامی حفظ کرده و در تاریخ همیشه از او به نیکی یاد می شود
ناشناس| |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مسعود| |
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
حتی بنده خدا بلد نیست حرکت پوپولیستس هم بزنه
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲