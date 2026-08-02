عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید

مسعود پزشکیان در جلسه با روئسای دانشگاه‌ها به تاخیر 10 روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با عصبانیت واکنش نشان داد و گوشی تلفن را برداشت و خطاب به یک مسئول که مشخص نیست کیست، نسبت به این وضعیت اعتراض کرد. این لحظات را می‌بینید.