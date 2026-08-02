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کد خبر:۱۳۸۷۷۴۶
کد خبر:۱۳۸۷۷۴۶
57352 بازدید
نظرات: ۷۸
نبض خبر

عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید

مسعود پزشکیان در جلسه با روئسای دانشگاه‌ها به تاخیر 10 روزه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با عصبانیت واکنش نشان داد و گوشی تلفن را برداشت و خطاب به یک مسئول که مشخص نیست کیست، نسبت به این وضعیت اعتراض کرد. این لحظات را می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان ویدیو حقوق استادان عدم پرداخت حقوق
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۸
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷۸
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
56
188
پاسخ
چرا برا مردم مستضعف بازنشسته تلفن نمیزنه که معوقاتشون را چندین ماهه ندادن
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بزرگوار شما دنبال معوقاتی،اصل حقوق استاد بدبخت را ندادند،چک پنج میلیونی اش بخاطر خرید یک گونی برنج برگه شده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
احسنت
دست مریزاد
جناب پزشکیان
حسین
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
چرا مشکل عده زیادی که در شرکت های مثل پتروشیمی بخاطر جنگ اخراج شدند
اینگونه حل نمیشه
فریدون
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
رییس جان 5 ماهه حقوق فروردین و اردیبهشت ما بازنشستگان تامین اجتماعی را هم ندادن
ali kia
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
یادش بخیر یه دوره ای 9 ماه حقوق عقب مانده داشتیم . اصل حقوق ها نه معوقات
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
آقا رضا ! جهت اطلاع شما حقوق معوقه چندماهه بازنشسته های مستصعف نصف حقوق یک ماه استاد دانشگاه است . حالا کی وسط جلسه به جناب پزشکیان زنگ زده بود ؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
چرا نزدیک دوساله ونیم بیمه بیکاری وحق وحقوق مارا نمیدن زنگ نمیزنه اداره کار لرستان بروجرد ما فرق داریم بابا ماهم باسوادیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
چند سال با افزایش پنج درصدی حقوق هیات علمی را پایین نگه داشتند الان که می خواهند یک کم جبران کنند هزار نفر مدعی پیدا شده. بعد می خواهند با تاخیر در پرداخت هیات علمی را تنبیه کنند. مثل بقیه اقشار سالی بیست درصد اضافه کرده بودند این اتفاقات نمی افتاد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
چون مسئولین غالبا هیئت علمی هستند برای خودشان می‌برند و می‌دوزند!! کارمندان در رده‌های مدیریت کلان نیستند و دستشان کوتاه است....
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
کارکنان دانشگاه غالبا تحصیل‌کرده و فرهیخته هستند و کم از هیت علمی‌ها ندارند
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
61
114
پاسخ
داره بچه گول میزنه؟ تلفن الکی و مکالمه الکی. من وقتی میخام سر بچم رو گرم کنم الکی تلفن رو بر میدارم و با کسی که پشت خط نیست صحبت می کنم. وقتی یک پزشک پول تو جیبی که به بچش میده اندازه حقوق یک هیات علمی هست دیگه انتظار نداشته باشید کشور پیشرفت کنه. دیگه انتظار نداشته باشید یک پزشک مشکل هیات علمی رو حل کنه.

در ایران حقوق هیات علمی 400 یا 500 دلاره ولی در کشورهای دیگه 4000 تا 5000 هزار دلاره. حالا بشینید تا کشور پیشرفت کنه.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
نق نزن. دولت خودتون صد درجه بدتر از پزشکیان بود
قیمت روغن نباتی یک شبه 10 برابر شد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
آقا مگر اینجا با دلار نان و بنزین می خری. وضعیت کشور طوری نبود که حقوق را 100درصد افزایش دهند. شما تشریف ببر همان جایی که 5000هزار دلار می دهند خیلی ها که حقشان است و رتبه برتر دانشگاه ها هستند در انتظار هیات علمی شدن هستند.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
خودت رو با دکتر پزشکیان مقایسه نکن، اون شما هستی که الکی تلفن برداری صحبت کنی!!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بعیده با این تلفنها حل کنن مساله رو. این یک شو بود بیشتر برای دلخوشی این روسا. حقوق هیات علمی با 15 سال سابقه 35تومنه! ترمیم کنکله!
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
دکتر
ایمان
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
11
114
پاسخ
یکی بیاد عصبانیت رو تو این مکالمه پیدا کنه 🤔🤔
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
من میشنیدم از اینجا تنم لرزید از این همه اقتدار و ابهت
سهند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
:)))))))))))))))))))))))))
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
49
35
پاسخ
باعث تعجبه که میگه حقوقی نمی دهیم که به تاخیر بافتد با آن افزایشی که در این چند ماهه به حقوق شان داده شده، پس آن کارمند چی حقوقی می گیرد
پاسخ ها
تااااااج
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
حقوق منه کارمند در مشهد ۲۴ میلیون تومنه که ازش بیمه تکمیلی رو کم کنید
اسم نهاد رو نمیبرم چون نمیتونم ولی یکی بگه چجوری من با ۲۴ میلیون باید زندگی کنم ؟
سهند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
همه حق دارند واقعا.. حقوقها اصلا کفاف نمی دن. یک کفش رفتم بخرم گفت 11 عنر عنر برگشتم خونه. نصف استادا مستاجرن تا 30 سالگی فقط درگیر درس و مقاله و پایاننامه و قبولیها و .. بیکار و بی پول
شناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
تااااااج عزیز! حقوق عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در بدو ورود به این دانشگاه در سال گذشته، 24 میلیون تومان بود! کسی که مدرک دکتری را از بهترین دانشگاه‌های ایران یا خارج از کشور گرفته و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران شده، باید 24 تومن می‌گرفت. اگر این افزایش 60 درصد را اعمال نمی‌کردند، حقوق عضو هیئت علمی جوان دانشگاه تهران، 30 تومن می‌بود! با این افزایش، تازه شده 45 تومن که باز هم چیزی نیست.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
خوشا به سعادتتون! حقوق من کارمند فقط ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. منم دکترا دارم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
6
85
پاسخ
چقدر عصبانیتش شدید بود؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
من که ترسیدم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
23
51
پاسخ
دوست خوبم دلیلی برای الکی بودن نیست.وقتی کار خوبی انجام میشه تایید و تشویق کنیم تا ان شااله گسترش پیدا کنه
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
56
57
پاسخ
چرا حقوق هیات علمی ها ۲ برابر شده اما بقیه کارمندان نه؟! اولا همین هیات علمیها اگر کارمندان نباشن میتونن کاری انجام بدن؟ ثانیا دهها شرکت و هیات مدیره عضون و سالی دهها طرح و مقاله میگیرن. ثالثا چند درصدشون واقعا علم تولید میکنن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
به والله اشتباه می کنید. تمام این صحبت ها شایعه است. حاضرم فیش حقوقی خودم را با 21 سال سابقه منتشر کنم. اینا می خوان افراد را به جون هم بندازند. کارمند جای خودش را دارد و استاد هم جای خودش. چرا همه چیز رو قاطی می کنیم؟
تااااااج
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
بخدا قسم منه کارمند ۲۴ تومن حقوق میگیرم هرجا بگید فیش حقوقیم رو هرجایی که بگید آپلود مبکنم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اینکه تعداد کارمندان در این سالها دو برابر دانشجو و هیات علمی شده جای تعجب هست. بله اگر فقط 30 درصد کارمندان حفظ بشند تمام امور دانشگاه قابل انجام هست. نیازی هب این همه کارمند نیست. ولی متاسفانه استخدام های رانتی و فامیلی پدر دانشگاهها رو دراورده.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اداره ما دهها هیات علمی داره بیکار میچرخن ماهی خدا تومن میگیرن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
من هیئت علمی نیستم ولی اینکه کارمند دانشگاه خودش رو همتراز استاد دانشگاه میدونه از عجایب ایران هست. اگرچه این موضوع بدلیل عدم تامین زندگی کارمند معمولی هست، اما لطفا خد و حدود رو بدونید. هیئت علمی های ما اگر عضو هییت مدیره بودند که دیگه سمت دانشگاه نمیومدن.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
همتراز استاد دانشگاه؟؟!! ما خودمون شآن و شخصیت داریم و همتراز کسی نیستیم. حق و حقوق خودمان را می‌خواهیم
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
8
53
پاسخ
دریافتی ماهنه یک استادیار جوان تازه استخدام شده در دانشگاه حدود ۲۴۰ دلار است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
دلار چرا میگید. به ریال بگید تا بفهمن
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
71
49
پاسخ
بی کفایت ترین دولت تاریخ جمهوری اسلامی
پاسخ ها
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
کدومشون با کفایت بودن؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
واقعا زنگ نمیزد سنگین تر بود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اتفاقا این دولت
کشور را در زمان جنگ با چندین ابرقدرت نظامی حفظ کرده و در تاریخ همیشه از او به نیکی یاد می شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
علیرغم برخی ضعفها ولی دم رییس جمهور و دولتمردان گرم کشور در حال جنگ را رو پا دارند
مسعود
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
اینطور که نیست اتفاقا خود این ادم تواناست ولی ایام جنگه و بی پولیه. جنگ که تموم بشه داش مسوود خیلی بامرامه اتفاقا. داش مسوودو عشقه.
محسن
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
34
50
پاسخ
حتی بنده خدا بلد نیست حرکت پوپولیستس هم بزنه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
چون پوپولیست نیست. مردم بیشتر تحت تاثیر پوپولیست ها قرار می گیرند!!!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
چون پوپولیست نیست !
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
پوپولیست نیست. واقعی هست. مشکل شمها هستید که اونقدر به پوپولیسم عادت کردید نمی تونید ادم های واقعی رو تحمل کنید.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
با این وضع تورم مشخصه پوپولیست نیست وگرنه حداقل یه کاری میکرد
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