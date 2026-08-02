سناریوی ساختگی پنتاگون برای سقوط اف ۳۵

مایک آدامز، نویسنده و فعال رسانه‌ای جنجالی آمریکایی: به احتمال خیلی زیاد، ایران یکی دیگه از اف‑۳۵‌های آمریکا رو منهدم کرده و پنتاگون برای پنهان کردن این موضوع، یک سانحه ساختگی در داخل آمریکا ترتیب داده.





به گزارش تابناک؛ مایک آدامز، نویسنده و فعال رسانه‌ای جنجالی آمریکایی در واکنش به خبر سقوط یک فروند جنگنده F-35 در کالیفرنیا نوشت:

به احتمال خیلی زیاد، ایران یکی دیگه از اف‑۳۵‌های آمریکا رو منهدم کرده و پنتاگون برای پنهان کردن این موضوع، یک سانحه ساختگی در داخل آمریکا ترتیب داده. به این صورت که بدنه یک هواپیما ــ احتمالا هواپیمایی که از قبل به‌شدت آسیب دیده و قابل تعمیر نبوده ــ رو به آتیش کشیده تا وانمود کنه که هواپیما در داخل کشور سقوط کرده. قبلا هم با بمب‌افکن بی‑۲ همین کار رو کرده بودند. به زودی «سانحه»های ساختگی بیشتری از این دست خواهید دید! فقط برای اینکه بتونن همه هواپیماهایی که توی آسمان کویت یا ایران سرنگون شدن رو پنهان کنند.