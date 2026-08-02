صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
تبلیغات تابناک صفحه خبر

چرا از رهبر سوم انقلاب هیچ صدایی منتشر نمی‌شود؟

کانال تلگرامی روزنامه همشهری در ویدئویی به این سوال پرداخته است که چرا فایل صوتی از رهبر انقلاب منتشر نمی شود؟
کد خبر: ۱۳۸۷۷۴۲
| |
3998 بازدید
رهبر انقلاب

به گزارش تابناک، کانال تلگرامی روزنامه همشهری، ارگان رسمی رسانه ای شهرداری تهران در ویدئویی به بیان احتمالات و امکان های ردیابی های فایل های صوتی توسط سرویس های جاسوسی پرداخته و به این سوال پاسخ داده است که چرا از رهبر سوم انقلاب هیچ صدایی منتشر نمی‌شود؟

در این ویدئوی کوتاه گفته می شود: هر فایل صوتی لایه‌های پنهانی دارد که سرویس‌های اطلاعاتی می‌توانند از آن‌ها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت‌افزاری و زیستی گوینده را استخراج بکنند. به هر حال ۵ محور اصلی دارد:

محور اول: آکوستیک محیطی و هندسه اتاق

هر فضای بسته امضای صوتی منحصربه‌فردی دارد. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع ۶۰ دسی‌بل افت می‌کند، حجم تقریبی اتاق تخمین زده می‌شود. بازتاب‌های اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف را نشان می‌دهد و جذب فرکانسی مصالح مثل فرش، بتن یا شیشه را مشخص می‌کند.

محور دوم: تحلیل فرکانس شبکه برق

شبکه‌های برق با فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز کار می‌کنند، اما این فرکانس کمی نوسان دارد. همهمه الکترومغناطیسی ضعیف آن در پس‌زمینه صدا ضبط می‌شود. سرویس‌های اطلاعاتی با تطبیق این نوسان‌ها با پایگاه داده لحظه‌ای کشورها، تاریخ، دقیق ساعت و حتی بخش خاصی از شبکه برق محل ضبط را ردیابی می‌کنند.

محور سوم: طیف‌نگاری و امضای سخت‌افزاری دستگاه

هر میکروفون و دستگاه ضبط اثر متفاوتی روی فایل می‌گذارد. میکروفون گوشی‌های همراه فرکانس‌های بم را تضعیف می‌کنند و قطعات ارزان‌قیمت اعوجاج هارمونیک خاصی ایجاد می‌کنند که مثل اثر انگشت دستگاه عمل می‌کند.

محور چهارم: نویزهای پس‌زمینه

صدای سیستم‌های تهویه، ژنراتورها یا تجهیزات خنک‌کننده مشخصات فنی محل را فاش می‌کنند. در محیط باز هم صدای باد، الگوی ترافیک، ارتفاع هواپیماها یا حتی نوع حشرات و پرندگان بومی می‌تواند جغرافیا را محدودتر بکند.

محور پنجم: زیست‌سنجی صوتیرزونانس‌های مجرای صوتی

یا فرکانس‌های فورمانت ابعاد فیزیکی نای، دهان و بینی را نشان می‌دهند. حتی اگر از دستگاه تغییر صدا استفاده شود، نرم‌افزارها می‌توانند فیلتر را معکوس کنند. الگوی تنفس و وقفه‌های میان کلام هم وضعیت جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده را مشخص می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
رهبر انقلاب رهبر سوم آیت الله سید مجتبی خامنه ای فایل صوتی تدابیر امنیتی سرویس های جاسوسی
روایت اشک‌های آقا سید مجتبی در حرم امام رضا(ع) و خاطرات خواندنی سال‌های مبارزه رهبرشهیدانقلاب
تاثیر متفاوت ترور رهبر شهید بر معماری تصمیم گیری نظام
تجاوز مجدد دشمن آمریکایی به خاک کشور/ شنیده‌شدن صدای انفجار در چند نقطه از ایران
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خلاصه‌ای از نخستین پیام آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای
پیشرفت کشور بر دو بال معلم و کارگر است/معلمان و کارگران، ستون فقرات نبرد فرهنگی و اقتصادی کشورند
عکس: تصویر کمتر دیده شده از رهبر معظم انقلاب
عکس: تصویری دیده نشده از رهبر سوم انقلاب
عکس ویژه از رهبر معظم انقلاب در کنار امام شهید
ناگفته های جلسه انتخاب رهبر جدید انقلاب/تدابیر امنیتی برای جلسه حساس نیمه شب هجدهم اسفند چه بود؟
اولین پیام رهبر معظم انقلاب در «ایکس»
۳ محور مهم پیام امروز رهبر انقلاب
رهبر انقلاب پیام تسلیت صادر کردند
عکس دیده نشده از آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای
پیام رهبر انقلاب به سید عمار حکیم
از درد بی‌حجابی شب‌ها در خانه گریه می‌کنم!  (۱۴۰ نظر)
اکنون زمان گرانی بنزین نیست / یک تصمیم اشتباه جامعه را ملتهب می‌کند  (۷۹ نظر)
ورود «سازمان بازرسی» و «دیوان محاسبات» به پرونده مدیران وزارت رفاه/ ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای به مدیرعامل شستا  (۷۷ نظر)
ماهی ۴۳۰ میلیارد تومان زیان در شستا/ صورت‌حساب «پارکینگ مدیران» برای بازنشستگان؟  (۵۱ نظر)
سخنان برادر داماد رئیسی درباره استعفای پزشکیان!  (۴۶ نظر)
خودروهایی که انرژی ایران را می‌بلعند!  (۴۶ نظر)
عصبانیت پزشکیان و تماس وسط جلسه را ببینید  (۴۳ نظر)
توقف ساخت نیروگاه جدید در دولت چهاردهم/ تعیین ارکان اصلی سیاست‌گذاری در بخش انرژی  (۴۳ نظر)
خشم اشکان خطیبی پس از به دریوزگی افتادن!  (۴۱ نظر)
توییت ترامپ: حمله به خارک  (۴۱ نظر)
تصاویر مهاجران افغانی‌ که بر اثر تشنگی جان باختند +18  (۴۰ نظر)
ویدیوی جنجال فردوسی پور و وزیر ارشاد و واکنشش  (۴۰ نظر)
حمله اوکراین به کشتی ایرانی خوش‌خدمتی به آمریکا بود / اوکراین منتظر پاسخ ایران باشد  (۳۷ نظر)
همه گرانی‌ها را به جنگ ربط ندهیم / خودرو، فولاد و پتروشیمی چرا باید دو برابر گران شوند؟  (۳۶ نظر)
استقراض نجومی دولت از بانک مرکزی؛ جبران کسری بودجه یا تشدید تورم؟  (۳۶ نظر)
tabnak.ir/005p0w
tabnak.ir/005p0w