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هشدار جدی به نانوایی‌های متخلف در تهران

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در راستای برخورد قاطع با نانوایی‌های که به‌صورت دائمی اقدام به گران‌فروشی می‌کنند، برخورد قضایی صورت گرفته و حتی مجازات حبس نیز برای آنها پیش‌بینی شده است
کد خبر: ۱۳۸۷۷۳۸
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1258 بازدید
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۴
نانوایی

به گزارش تابناک، حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران از تشدید نظارت بر واحدهای نانوایی در سطح شهر خبر داد و تأکید کرد که با متخلفانی که قیمت و وزن نان را تغییر می‌دهند، برخورد قاطع و بدون اغماض خواهد شد.

رستگار با اشاره به گزارش‌های منتشر شده از افزایش قیمت نان در برخی مناطق تهران، تصریح کرد: «نصب نرخ‌نامه در معرض دید مردم برای تمامی نانوایی‌ها، اعم از دولتی و آزادپز، یک الزام قانونی است. هیچ واحدی نمی‌تواند از اجرای این قانون مستثنی باشد و رعایت دقیق وزن چانه نان و قیمت‌های مصوب، از ارکان اصلی نظارت است.»

مجازات‌های سنگین برای متخلفان

رئیس اتاق اصاف تهران با اشاره به دستورات جدید قضایی، افزود: «از هفته گذشته، روند رسیدگی به پرونده نانوایی‌های متخلف به شدت تشدید شده است. طبق هماهنگی‌های صورت گرفته با مراجع قضایی، علاوه بر جریمه‌های سنگین تعزیراتی و ابطال پروانه کسب، برای کسانی که مرتکب تخلفات دائمی می‌شوند، مجازات حبس نیز در نظر گرفته خواهد شد.»

وی همچنین با اشاره به ممنوعیت فروش اجباری کالاهای جانبی، گفت: «عرضه اجباری نان‌های کنجدی یا افزودنی‌دار، چه در نانوایی‌های آزاد و چه دولتی، نوعی تخلف محسوب می‌شود و با این موضوع برخورد خواهد شد.»

فراخوان برای نظارت مردمی

رستگار در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی شهروندان در حفظ حقوق مصرف‌کننده، اظهار داشت: «با توجه به وسعت شهر تهران، هر چقدر هم بازرسی‌های دولتی انجام شود، باز هم نظارت مردمی نقشی حیاتی دارد. از شهروندان درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه گران‌فروشی یا عدم رعایت وزن نان، مراتب را گزارش دهند. ما با همکاری تعزیرات، اتاق اصناف و اتحادیه‌های مربوطه، تا زمان استقرار کامل نظام نظارتی، برخوردها را افزایش می‌دهیم.»

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برچسب ها
اتاق اصناف نانوایی ها نانوایان تخلف نان قیمت نان آرد
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
15
پاسخ
از ابتکارات نانوایی ها میتوان به تولید سنگگ اما با استانداردهای لواش اشاره کرد
پاسخ ها
ناشناس
| Japan |
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
به سازمان تعزیرات شکایت کتبی دادم، حواله کردند به سازمان حمایت از مصرف کننده، به اونجا هم اطلاع دادم، هیچکدام نه پیگیری کردند نه جوابی دادند.
م
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
1
پاسخ
در اغلب نانوایی های سنگک بین خمیر نان پخته شده حشره ساس مشاهده کردم و عکس و نمونه نان موجود است .
مسیح
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
8
پاسخ
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