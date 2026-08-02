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کد خبر: ۱۳۸۷۷۳۶
بازدید: ۲۰۷۹

عکس: خلیج‌فارس؛ تجلی‌گاه قدرت و حاکمیت ایران

خلیج‌فارس، فراتر از یک پهنهٔ آبی، بخشی از هویت تاریخی و حاکمیت ایران است؛ دریایی که در گذر زمان، روایتگر ایستادگی و غیرت مردمانی چون رئیسعلی دلواری و شهید نادر مهدی‌پور و شهید علیرضا تنگسیری بوده است. از مقاومت‌های تاریخی جنوب تا نقش راهبردی امروز این آبراه، خلیج‌فارس همواره نمادی از پیوند مردم با سرزمین، استقلال و پاسداری از مرزهای ایران باقی مانده است.

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برچسب‌ها:
خلیج فارس عکس مستند ایران من حاکمیت ملی هرمز
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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