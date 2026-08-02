عکس: خلیج‌فارس؛ تجلی‌گاه قدرت و حاکمیت ایران

خلیج‌فارس، فراتر از یک پهنهٔ آبی، بخشی از هویت تاریخی و حاکمیت ایران است؛ دریایی که در گذر زمان، روایتگر ایستادگی و غیرت مردمانی چون رئیسعلی دلواری و شهید نادر مهدی‌پور و شهید علیرضا تنگسیری بوده است. از مقاومت‌های تاریخی جنوب تا نقش راهبردی امروز این آبراه، خلیج‌فارس همواره نمادی از پیوند مردم با سرزمین، استقلال و پاسداری از مرزهای ایران باقی مانده است.