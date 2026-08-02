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وقوع انفجارهایی در شمال و جنوب اصفهان + جزئیات

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از انجام عملیات کنترل‌شده امحای مهمات عمل‌نکرده خبر داد و گفت:صداهای شنیده شده در مناطق جنوب و شمال اصفهان صرفاً مربوط به این عملیات است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۳۵
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انفجار

به گزارش تابناک، منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شنیده شدن صداهای انفجار در برخی مناطق کلان‌شهر اصفهان در روز جاری اظهار کرد: این صداها ناشی از اجرای عملیات کنترل‌شده برای انهدام مهمات عمل‌نکرده جنگ رمضان است.

وی با تشریح جزئیات این عملیات افزود: برنامه معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده مرتبط با جنگ رمضان، از ساعت ۹ صبح امروز آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان درباره گستره جغرافیایی این عملیات تصریح کرد: عملیات انهدام در دو محور شمال اصفهان و همچنین جنوب اصفهان، شامل مناطق بهارستان و محدوده کوه صفه در حال انجام است.

شیشه فروش با تأکید بر آرامش خاطر شهروندان خاطرنشان کرد: تمامی صداهای شنیده‌شده صرفاً مربوط به فرایند

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اصفهان انفجار صدای انفجار مهمات جنگی انفجار کنترل شده
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