ناپدید شدن ۱۷ صیاد ایرانی از اردیبهشت ماه

۱۷ اردیبهشت، ۳۰ دقیقه بامداد، آخرین باری بود که چند لنج ایرانی صدای ناخدا حمید را شنیدند؛ همان موقع که بالگرد آمریکایی بالای سر لنج‌ها رسید و با پرتاب گلوله‌های منور آنها را پراکنده کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ۱۵ اردیبهشت لنج «شاهین ۲» با ۱۷ خدمه برای صید ماهی به دریا زد، اما با گذشت حدود ۹۰ روز، این لنج و سرنشینان آن در بی‌خبری و سکوت ناپدید شده‌اند.

۱۷ اردیبهشت، ۳۰ دقیقه بامداد، آخرین باری بود که چند لنج ایرانی صدای ناخدا حمید را شنیدند؛ همان موقع که بالگرد آمریکایی بالای سر لنج‌ها رسید و با پرتاب گلوله‌های منور آنها را پراکنده کرد.

ناخدا حمید بلوچ متولد ۱۳۶۹ است و چهار بچه دارد؛ بچه بزرگ ۱۰ ساله و بچه کوچک دختر یک ساله که هر شب بهانه بابا را می‌گیرد.

جوان‌ترین صیاد شاهین ۲، اسماعیل بوکرا، متولد ۱۱ تیر ۱۳۸۸ است؛ یک ماه پیش ۱۷ ساله شد، اما کجا؟ فقط خدا عالم است.

خانواده‌ها به صلیب سرخ، هلال احمر و سفارت‌خانه‌های پاکستان و عمان مراجعه کرده‌اند، اما نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

ما فکر می‌کنیم آمریکایی‌ها صیاد‌ها را اسیر کردند و به کمپی در عمان برده‌اند؛ سال‌ها پیش هم چند صیاد در آب‌های عمان اسیر و به کمپی منتقل شدند که بعداً آزاد شدند.

ما اینجا مانده‌ایم و رنج می‌کشیم تا به اقتصاد کشور کمک کنیم؛ چرا باید مهاجرت کنیم؟ اگر لنج را می‌فروختیم و پولش را در بانک‌های همسایه سرمایه‌گذاری می‌کردیم سود خوبی داشت، اما این کار را نکردیم تا چند صیاد دیگر نان به خانه ببرند.

مفقود شدن ۱۷ صیاد، نه تنها یک فاجعه انسانی، بلکه نشانی از گسست عمیق میان جامعه صیادی و نهاد‌های پاسخگو و ضرورت رسیدگی به حضور خطرآفرین بیگانگان در منطقه است.