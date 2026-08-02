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بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین، به جای افزایش قیمت

با توجه به اینکه تهران بیشترین مصرف سوخت کشور را دارد و این موضوع مستقیماً بر هزینه‌های حمل‌ونقل، زنجیره تولید و قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد، نماینده مردم تهران در مجلس، از اتخاذ راهکار‌های مدیریتی، از جمله بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین، به جای افزایش قیمت خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۳۳
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1886 بازدید
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۱۳
بنزین

«پیمان فلسفی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان تهران، از اتخاذ تدابیر جدید برای مدیریت مصرف سوخت در پایتخت خبر داد و اطمینان خاطر داد که نگرانی‌های اخیر شهروندان تهرانی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و راهکار‌های اجرایی برای کنترل مصرف در دست بررسی است.

وی با اشاره به جلسه اخیر با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، و نمایندگان وزارت نفت، توضیح داد که رویکرد اصلی بر مدیریت مصرف از طریق ابزار‌های غیرقیمتی متمرکز شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در این رابطه اضافه کرد: هدف این است که بدون ایجاد شوک به جامعه و اقتصاد، مصرف سوخت کنترل شود.

وی با بیان اینکه در این رابطه سازوکار‌هایی مانند بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین، به‌عنوان راهکاری برای مدیریت تقاضا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، افزود: این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ثبات‌بخشی به بازار و اطمینان‌بخشی به مردم، به ویژه در کلان‌شهری، چون تهران است که بیشترین مصرف سوخت را دارد. با این تدابیر، نگرانی‌های موجود پیرامون وضعیت سوخت برای شهروندان تهرانی تا حد زیادی رفع شده است.

فلسفی همچنین یادآور شد که قیمت بنزین در کشور همچنان بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است و از شهروندان خواست تا با مصرف بهینه، ارتقاء استاندارد‌های خودرو‌ها و نظارت بر آن، به حفظ پایداری منابع انرژی کمک کنند.

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پیمان فلسفی نماینده مجلس بنزین قیمت بنزین سهمیه بنزین مصرف بنزین مصرف سوخت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱۳
حبیب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
45
پاسخ
خیلی جالبه از مردم خواسته استاندارد خودروهایشان را ارتقا دهند !!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
آقای فلسفی ارتقا استاندارد به تکنولوژی ساخت خودرو مربوط می شود نه نحوه مصرف خودرو
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
کار مردم را به مردم سپردن همینه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
فلسفه این اظهار نظر چیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
سیستم بازار این نیست که از این و آن چیزی خواسته شود صنایع ناتوان یا باید از دور خارج شوند یا خودشان را درست کنند ولی بنزین ارزان ، برق ارزان ، گاز ارزان ، آب ارزان ، اجازه اینکار را نمیدهند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
17
پاسخ
از خودرو فروشا چیزی نخواست.....بازم مردم؟؟؟؟...بابا دمتون گرم....خیلی کارتون درسته......تا حالا فکر کردین اگه نبودین چی میشد؟؟؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
0
17
پاسخ
چه شگفت آور هست که از شهروندان می‌خواهد استاندارد خودروهای خود را ارتقا ببخشند . یعنی کاملا مشخص است چه دیدگاهی در حال مدیریت کشور است و طبیعتاً نتایج آن غیرمنتظره نیست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
مثل این میمونه که دولت از مردم بخواد برای بهبود وضعیت قشر ضعیف ملت به آن ها صدقه بدن! وظیفه خودش رو به دوش ملت بندازه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
همین نوع مدیریت و تفکر در همه دستگاه های اجرایی حاکم است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
4
7
پاسخ
تنها راه حل اخراج میلیون ها اتباع است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
3
6
پاسخ
قیمت بنزین در کشور همچنان بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است!!! و ایضاّ کیفیت بنزین بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
2
0
پاسخ
چرا میترسید گرون کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱
1
0
پاسخ
بالا برید پایین بیایید، بنزین باید به هر کد ملی اختصاص یابد و مابه التفاوت آن با نرخ یارانه ای باید به هر کد ملی اختصاص یابد. این دندون لق رو باید کند
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