با توجه به اینکه تهران بیشترین مصرف سوخت کشور را دارد و این موضوع مستقیماً بر هزینه‌های حمل‌ونقل، زنجیره تولید و قیمت نهایی کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد، نماینده مردم تهران در مجلس، از اتخاذ راهکار‌های مدیریتی، از جمله بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین، به جای افزایش قیمت خبر داد.

بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین، به جای افزایش قیمت

«پیمان فلسفی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان تهران، از اتخاذ تدابیر جدید برای مدیریت مصرف سوخت در پایتخت خبر داد و اطمینان خاطر داد که نگرانی‌های اخیر شهروندان تهرانی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته و راهکار‌های اجرایی برای کنترل مصرف در دست بررسی است.

وی با اشاره به جلسه اخیر با معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، و نمایندگان وزارت نفت، توضیح داد که رویکرد اصلی بر مدیریت مصرف از طریق ابزار‌های غیرقیمتی متمرکز شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس در این رابطه اضافه کرد: هدف این است که بدون ایجاد شوک به جامعه و اقتصاد، مصرف سوخت کنترل شود.

وی با بیان اینکه در این رابطه سازوکار‌هایی مانند بازنگری در سهمیه‌بندی بنزین، به‌عنوان راهکاری برای مدیریت تقاضا، مورد بحث و بررسی قرار گرفته، افزود: این رویکرد نشان‌دهنده تلاش برای ثبات‌بخشی به بازار و اطمینان‌بخشی به مردم، به ویژه در کلان‌شهری، چون تهران است که بیشترین مصرف سوخت را دارد. با این تدابیر، نگرانی‌های موجود پیرامون وضعیت سوخت برای شهروندان تهرانی تا حد زیادی رفع شده است.

فلسفی همچنین یادآور شد که قیمت بنزین در کشور همچنان بسیار پایین‌تر از استاندارد‌های جهانی است و از شهروندان خواست تا با مصرف بهینه، ارتقاء استاندارد‌های خودرو‌ها و نظارت بر آن، به حفظ پایداری منابع انرژی کمک کنند.