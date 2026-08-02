عکس: پنجرهای به گذشته؛ حاجآقا مصطفی خمینی در مشایهٔ اربعین
پنجرهای به گذشته؛ حاجآقا مصطفی خمینی در مشایهٔ اربعین، در مسیری که هر قدمش با یاد، عشق و ارادت جان میگیرد. تصویری از روزگاری که راهِ کربلا تنها یک جاده نبود، بلکه روایتِ زندهای از ایمان، دلدادگی و حضورِ مؤمنانه بود؛ سفری که در آن، خاکِ راه هم رنگِ خاطره میگرفت و هر نگاه، نشانی از پیوندِ عمیق با سیدالشهدا علیهالسلام داشت.
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