به گزارش خبرنگار تابناک از استان کرمانشاه، مرز خسروی، شور معنوی با نظم و خدمت در هم آمیخته و صحنه‌هایی ماندگار از همدلی، ایثار و محبت را رقم زده است.

موکب‌ها با چای داغ، شربت خنک، غذا و خدمات رفاهی از زائران پذیرایی می‌کنند و نیرو‌های امدادی، انتظامی، مرزبانی، هلال‌احمر، راهداری و خادمان مردمی، شبانه‌روز برای تسهیل سفر عاشقان سیدالشهدا (ع) در تلاش هستند. تردد زائران به‌صورت روان انجام می‌شود و فضای مرز سرشار از نوای زیارت، دعا و اشک شوق است.

با وجود گرمای هوا، شوق رسیدن به کربلا خستگی را از چهره زائران ربوده است. خانواده‌ها، جوانان و سالمندان، همه با یک مقصد و یک آرزو در مسیر عشق گام برمی‌دارند و هر قدم، یادآور پیوند عمیق دل‌های مشتاق با نهضت عاشورا است.

مرز خسروی این روز‌ها تنها یک گذرگاه مرزی نیست؛ روایت زنده‌ای از وحدت، ایمان و میزبانی مردم ایران از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است؛ جایی که هر سلام، بوی کربلا می‌دهد و هر قدم، نوید رسیدن به حرم عشق را در دل‌ها زنده می‌کند.