عکس: معدن مس چاه موسی
مجتمع معدنی مس چاه موسی در نزدیکی روستای طرود در استان سمنان سالانه ۵۰۰ تن مس با عیار ۹۹.۹۹درصد تولید دارد و بیش از ۷۰نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم و دو برابر این تعداد به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.
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برچسبها:معدن مس چاه موسی سمنان عکس استانها معدن
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