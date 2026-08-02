عکس: معدن مس چاه موسی

مجتمع معدنی مس چاه موسی در نزدیکی روستای طرود در استان سمنان سالانه ۵۰۰ تن مس با عیار ۹۹.۹۹درصد تولید دارد و بیش از ۷۰نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم و دو برابر این تعداد به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.