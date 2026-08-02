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کد خبر: ۱۳۸۷۷۲۵
بازدید: ۳۱۰۱
نظرات: ۲

عکس: معدن مس چاه موسی

مجتمع معدنی مس چاه موسی در نزدیکی روستای طرود در استان سمنان سالانه ۵۰۰ تن مس با عیار ۹۹.۹۹درصد تولید دارد و بیش از ۷۰نفر اشتغالزایی به صورت مستقیم و دو برابر این تعداد به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده است.

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برچسب‌ها:
معدن مس چاه موسی سمنان عکس استانها معدن
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۰۲
باورکنید این معدن دست اروپایی ها امریکایی ها بود ۷۰۰ هزار نفر ازش نون میخوردند

مس با خلوص ۹۹/۹۹ فقط کاربردش در تراشه ها و سی پی یو های کامپیوترهاست
پاسخ
0
2
فرشبد
باشه مهندس. خودتحقیری کافیست، تلاش کن.