عکس: غزه در سایهٔ حملات بیوقفه
مقامات بهداشتی محلی میگویند حملات شدید رژیم صهیونیستی به مناطق مرکزی و شمالی نوار غزه در شامگاه جمعه و روز شنبه، به کشته شدن چندین نفر و زخمی شدن دهها تن دیگر انجامیده است؛ حملاتی که همزمان با اعلام آمادگی مشروط حماس برای واگذاری سلاحها، بار دیگر چشمانداز پایان جنگ را در هالهای از ابهام قرار داده است.
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