سازمان هواشناسی برای امروز یکشنبه در برخى مناطق آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، اردبیل، مازندران، ارتفاعات استانهاى تهران، البرز، گیلان، گلستان و سمنان در برخى ساعات، به ویژه در بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گرد و خاک پیش بینی کرده است.

به گزارش تابناک؛ سازمان هواشناسی برای امروز یکشنبه در برخى مناطق آذربایجان شرقى، آذربایجان غربى، اردبیل، مازندران، ارتفاعات استانهاى تهران، البرز، گیلان، گلستان و سمنان در برخى ساعات، به ویژه در بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نواحی مستعد گرد و خاک پیش بینی کرده است.

این شرایط برای جنوب استانهاى سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان نیز پیش بینی شده است.

سازمان هواشناسی همچنین با پیش بینی تشدید فعالیت سامانه بارشى امروز و فردا برای ارتفاعات گلستان و خراسان شمالى هشدار نارنجی صادر کرده است.

بر اساس این هشدار از بعدازظهر امروز یکشنبه تا اواخر وقت دوشنبه رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت احتمالا منجر به جارى شدن سیلاب، طغیان رودخانه هاى فصلى و آبگرفتگى معابر در نواحی یاد شده خواهد شد.

هموطنان در این مناطق از تردد و اتراق در حاشیه و بستر رود خانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کنند.