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احتمال شنیده شدن صدای انفجار در جهرم

روابط عمومی سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه ای از انفجار کنترل شده مهمات عمل نکرده از صبح امروز یکشنبه ۱۱ مردادماه در شهرستان جهرم حوالی شهرک محمدآباد خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۱۴
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انفجار

به گزارش تابناک، روابط عمومی سپاه فجر استان فارس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم شهر جهرم می‌رسد، تعدادی بمب عمل‌نکرده، در هفته جاری با حضور تیم‌های تخصصی چک و خنثی، به‌صورت کنترل‌شده در حوالی شهرک محمدآباد جهرم منهدم خواهد شد.

این عملیات با هدف تأمین ایمنی منطقه و پیشگیری از هرگونه خطر احتمالی، از صبح یک‌شنبه ۱۱ مرداد از ساعت ۷:۰۰ صبح تا ۱۲:۰۰ تا آخر هفته انجام می‌شود.

از شهروندان گرامی درخواست می‌شود در صورت شنیدن صدای انفجار در این محدوده، آرامش خود را حفظ کرده و از نزدیک شدن به محل عملیات جداً خودداری کنند.

 

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استان فارس جهرم انفجار صدای انفجار انفجار کنترل شده
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