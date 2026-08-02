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کد خبر: ۱۳۸۷۷۱۱
بازدید: ۲۹۸۷
نظرات: ۱

عکس: نشست رئیس جمهور با روسای دانشگاه‌ها

رئیس جمهور صبح امروز شنبه 10 مرداد 1405 در نشست تخصصی با جمعی از رؤسای دانشگاه‌ها، بر ضرورت مسئله‌محور شدن دانشگاه‌ها، تقویت پیوند دولت و نظام آموزش عالی برای حل مسائل کشور و رفع موانع همکاری میان دولت و دانشگاه‌ها تأکید کرد.

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برچسب‌ها:
رئیس جمهور روئسای دانشگاه دکتر مسعود پزشکیان دولت عکس خبری
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
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نظرات شما
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۱۱ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۹
وزیر کجاست؟
پاسخ
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