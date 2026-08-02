عکس: نشست رئیس جمهور با روسای دانشگاهها
رئیس جمهور صبح امروز شنبه 10 مرداد 1405 در نشست تخصصی با جمعی از رؤسای دانشگاهها، بر ضرورت مسئلهمحور شدن دانشگاهها، تقویت پیوند دولت و نظام آموزش عالی برای حل مسائل کشور و رفع موانع همکاری میان دولت و دانشگاهها تأکید کرد.
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برچسبها:رئیس جمهور روئسای دانشگاه دکتر مسعود پزشکیان دولت عکس خبری
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