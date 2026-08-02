بنزین، کابوس سیاسی ترامپ در آستانه قدرت!
افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بحرانی سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی این کشور، تبدیل شده است.
کد خبر: ۱۳۸۷۷۱۰| |
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افزایش قیمت بنزین در آمریکا به بحرانی سیاسی برای دونالد ترامپ، رئیس دولت تروریستی این کشور، تبدیل شده است.
به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ بر اساس این گزارش، ۷۳ درصد از رأیدهندگان، ترامپ را مسئول افزایش قیمتها میدانند.
افزایش هزینه سوخت در آستانه انتخابات میاندورهای کنگره، فشار سیاسی بر دولت ترامپ را افزایش داده است.
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