اکسیوس: عربستان مانع حمله آمریکا به ایران شد
ولیعهد عربستان سعودی در گفتوگویی تلفنی با دونالد ترامپ، نسبت به پیامدهای حمله گسترده آمریکا به ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار پرهیز از تشدید درگیریها شد.
به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ محمد بنسلمان در تماس با رئیسجمهور آمریکا درباره طرحهای واشنگتن برای حمله گسترده به زیرساختهای انرژی ایران ابراز نگرانی کرده و هشدار داده است که چنین اقدامی میتواند به تشدید بحران در منطقه منجر شود.
این تماس پس از حمله موشکی ایران به یک پایگاه نظامی آمریکا در اردن و ادامه اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز انجام شد.
به نوشته اکسیوس، ترامپ در حال بررسی گزینه حملات جدید به ایران بوده، اما تا زمان انتشار این گزارش هنوز دستور نهایی برای اجرای عملیات صادر نکرده بود.
بر اساس این گزارش، عربستان نگران است که حمله گسترده آمریکا، ایران را به هدف قرار دادن تأسیسات نفتی و زیرساختهای کشورهای حوزه خلیج فارس سوق دهد؛ موضوعی که میتواند امنیت انرژی و ثبات منطقه را با خطر جدی مواجه کند.
اکسیوس همچنین نوشت که علاوه بر عربستان، کشورهای قطر، امارات، ترکیه و پاکستان نیز در روزهای اخیر از واشنگتن خواستهاند از تشدید تنشها خودداری کند و مسیر دیپلماسی را در پیش بگیرد. همزمان، میانجیهای قطری با همکاری عمان در تلاش برای پیشبرد مذاکرات میان تهران و واشنگتن و دستیابی به توافقی برای کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز هستند.
لغو حمله از سوی ترامپ
این گزارش در حالی منتشر شد که ترامپ ساعاتی بعد اعلام کرد حمله برنامهریزیشده به ایران را بهطور موقت لغو کرده است. او مدعی شد «چارچوبهای یک توافق» شکل گرفته و به درخواست ایران و برخی کشورهای منطقه، تصمیم گرفته است فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق فراهم کند
داداش کسی نگرفته تو رو ، خوب برو دیگه .
اینهان ببینید ممد بن سلمان من رو گرفته . ( ممد ، من رو بگیر ) . ها ، ببینید ، گرفته . ایران شانس آورد .
ابرقدرتی که موش زایید و البته کعبۀ آمال غربزده ها که بدجور فرو ریخت .
ببین اوضاع چقدر خیته که اعتبار رسانه را هم با انتشار خبر فیک برای تاکو ترامپ به حراج گذاشته اند.
می بینم آمریکا شده مسئول سیاست خارجه عربستان
ببین چطور شد که عربستان برای آمریکا راه تعیین می کنه
جرات دارید بزنید تا دیگه نتونین بلند شین.